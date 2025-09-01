雲林沿海第1所KIST實驗國中掛牌 宜梧國中轉型公辦民營

原本學生數由500多人減至去年只剩38人的雲林縣宜梧國中，與致誠基金會合作，今天掛牌改成沿海第1所KIST公辦民營的實驗國中，一改制學生數馬上回升52人，縣長張麗善說，KIST在虎尾拯民和古坑樟湖國小均辦得有聲有色，學生大增，期待宜梧國中引進新的教育，也能帶動重新發展。

宜梧國中原為口湖國中分部，1974年才獨立設校，是口湖鄉唯二國中，當年全盛時期學生人數達12班達5、600人，校址原設在現在口湖遊客中心，因淹水嚴重，1992年才遷至現址，當時學生數都還維持500多人，因少子化及人口外流，學生數年年遞減，到上學年度只剩5班38人，新生只招到8刀，許多流向北港等地就讀。

為提升宜梧國中競爭力，議員黃文祥等人提案要求轉型，縣府決定以公辦民營成功經驗，與致誠基金會合作引進KIST創新教育模式經營計畫，今天正式掛牌由雲林縣長張麗善、口湖鄉長李龍飛、教育基金會董事長李吉仁等人主持揭牌儀式，成為雲林第4所公辦民營學校，也是沿海第1所KIST實驗國中，

校長張碩玲表示，實驗國小一掛牌，新生人數馬上增至23人，甚至有3人為學區外學生，新學年全校共5班共52名學生，轉型後將以品格力、學習力、文化力為3大核心教育目標，導入專題學習法，以家鄉為基地探索口湖在地海洋生態、養殖產業及社區發展等議題，強化學生自主學習能力。

李吉仁則表示，目前全國有13所KIST公辦民營學校，今年更有企業加入帶來更多資源，可為實驗教育創造更優質的學習環境。張麗善說，先前拯民、樟湖國中小也導入KIST創新教育模式，成效豐碩，讓原要併校的拯民國小，現今得抽籤才可就讀，相信未來宜梧國中學生也將會大幅回流，成為偏鄉創新教育的標竿學校。

少子化衝擊，口湖鄉宜梧國中學生只剩不到50人，轉型公辦民營再出發，成為雲林沿海第1所KIST實驗國中。記者蔡維斌／攝影