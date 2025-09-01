4國7交換生參加這所高中開學 打算1年通過華語檢定

台中市僑泰高中今天的開學典禮很不同，因為有來自4個國家的7位國際交換生一起參加。他們由大里、國光、西屯、至善等扶輪社引介至僑泰學習，分別來自德國、丹麥、土耳其與巴西，將比照本地學生一起學習，並在一年內通過華語檢定。

他們現身司令台時，引起學生們一陣騷動。校長温順德把他們介紹給師生認識時，他們7人也手持自己國家的國旗，並用本國語言熱情地向同學們問好。家長會長何得誌則頒贈每位交換生3千元零用金鼓勵他們。

來自巴西的林羽琪說，久聞台灣是個科技島，不但有深厚文化，飲食也很有特色。她說，走進僑泰，發現校園環境優美，處處有銅雕，非常有藝術氣息，讓她感到非常新鮮。尤其師生們親切、熱情，讓她在陌生環境中感到安心與溫暖。

來自德國的張妮娜說，德國的氛圍比較嚴肅且單調，所以才選擇到比較活潑多元的台灣學習。參加開學典禮，她很訝異僑泰竟然有6300多位學生，而且能井然有序地迅速集合在一起，這是在德國難以想像。她也對校園的教官感到新奇。希望在這友善溫馨的校園，留下美好的青春回憶。

來自土耳其的林喬安則說，他上周一來到台中，寄宿家庭就帶她去體驗夜市，還鼓勵她多嘗試。她玩了BB 槍，打中很多顆氣球，非常有成就感；還鼓起勇氣品嚐了臭豆腐，直說味道難以形容，以後不敢再吃了。她發現師生都很和善，希望能交到好朋友，並把中文學好。

温順德說，學校除了安排專屬學伴協助他們融入班級學習，也提供多元且客製化的課程，包括有戶外教學及各職業類科的實作體驗，增長各領域的新知。此外，也規畫每周四節的語言課程，期盼經由一年的中文學習，讓他們都能通過華語檢定。