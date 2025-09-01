霸凌學生遭解聘羽球教練 被檢舉借學校場地「復職」？校方這樣說

雲林縣西螺某國中蔡姓羽球教練去年爆發霸凌學生遭解聘，最近被人本基金會發現他向西螺某國小租借球場教球，要求校方停止違規租借。雲林縣府教育處表示將再調查。校方則指係依租借規定出租給林姓家長作為孩子練球場地，但孩子已畢業，校方無權干涉誰來教球或陪練，將會依教育處決定進一步處理。

雲林縣西螺國中蔡姓羽球教練，去年間被檢舉掌摑學生並辱罵三字經，經調查結果，蔡教練確有霸凌學生的事實，去年11月間即予解聘教練。最近人本基金會再接獲投訴，指蔡姓教練疑向西螺某國小租借羽球場，並教學生練球。

蔡姓教練被質疑假借場地練球之名「借殼上市」，重新擔任教球職務。人本基金會今年5月接獲檢舉也馬上向雲林縣教育處反映，請求改善。人本指出，蔡姓教練去年11月遭解聘，今年4月中華民國羽球協會也撤銷其教練資格，但蔡竟向某國小租借場地，開設私人羽球課程，校方竟同意出借，完全忽視授課人的不適任紀錄，讓學校與社區學童處於有安全疑慮的學習環境。

人本指出，依教育部學校運動設施設置開放管理及補助辦法明定「學校運動設施在不影響教學、選手培訓及校園安全之原則下，應配合開放，提供社區民眾體育活動使用，並予適當輔導。」意即校方有維護校園安全管理責任。無照且不適任的教練借用校園場域進行私人授課，顯已違背法規和監督方向。縣府應令該校停止違規出借場地，並檢討校園與社區運動場地借用機制，建立教練資格審核與兒少保護制度。

教育處長邱孝文指出，教育處初步了解是租借給社區，社區再聘請這名教練，基本上教育處對教練考核十分重視，會再進一步了解學校處理狀況及該教練聘用情形，如不符規範，會立即處置。