快訊

半導體業「一個人的武林」 台積電晶圓代工市占率首度站上七成

今天才上任！遭爆「丟表單給立委選拜會時間」 經長龔明鑫道歉了

解禁日本福島5縣市食品輸台限制 食藥署長：台灣人去日本吃得很開心

聽新聞
0:00 / 0:00

霸凌學生遭解聘羽球教練 被檢舉借學校場地「復職」？校方這樣說

聯合報／ 記者蔡維斌／雲林即時報導
因涉霸凌學生遭解聘的蔡姓教練被檢舉租借學校球場私下授課，學校澄清場地是家長租借，蔡也非學校聘任。記者蔡維斌／翻攝
因涉霸凌學生遭解聘的蔡姓教練被檢舉租借學校球場私下授課，學校澄清場地是家長租借，蔡也非學校聘任。記者蔡維斌／翻攝
【問卷調查】

生成式AI闖進校園！聯合新聞網正在調查「大學生使用生成式AI工具的習慣」，誠摯邀請各科系大學、碩博士學生填寫問卷。 ➡️點擊填答

雲林縣西螺某國中蔡姓羽球教練去年爆發霸凌學生遭解聘，最近被人本基金會發現他向西螺某國小租借球場教球，要求校方停止違規租借。雲林縣府教育處表示將再調查。校方則指係依租借規定出租給林姓家長作為孩子練球場地，但孩子已畢業，校方無權干涉誰來教球或陪練，將會依教育處決定進一步處理。

雲林縣西螺國中蔡姓羽球教練，去年間被檢舉掌摑學生並辱罵三字經，經調查結果，蔡教練確有霸凌學生的事實，去年11月間即予解聘教練。最近人本基金會再接獲投訴，指蔡姓教練疑向西螺某國小租借羽球場，並教學生練球。

蔡姓教練被質疑假借場地練球之名「借殼上市」，重新擔任教球職務。人本基金會今年5月接獲檢舉也馬上向雲林縣教育處反映，請求改善。人本指出，蔡姓教練去年11月遭解聘，今年4月中華民國羽球協會也撤銷其教練資格，但蔡竟向某國小租借場地，開設私人羽球課程，校方竟同意出借，完全忽視授課人的不適任紀錄，讓學校與社區學童處於有安全疑慮的學習環境。

人本指出，依教育部學校運動設施設置開放管理及補助辦法明定「學校運動設施在不影響教學、選手培訓及校園安全之原則下，應配合開放，提供社區民眾體育活動使用，並予適當輔導。」意即校方有維護校園安全管理責任。無照且不適任的教練借用校園場域進行私人授課，顯已違背法規和監督方向。縣府應令該校停止違規出借場地，並檢討校園與社區運動場地借用機制，建立教練資格審核與兒少保護制度。

教育處長邱孝文指出，教育處初步了解是租借給社區，社區再聘請這名教練，基本上教育處對教練考核十分重視，會再進一步了解學校處理狀況及該教練聘用情形，如不符規範，會立即處置。

該國小廖姓校長則說明指出，上周已將租借情形回報縣府，羽球場地是由一名今年剛畢業學生的林姓家長依規定租借，已租借3、4年了，主要是為讓他的孩子練球，因林姓家長與蔡姓教練友好，請蔡陪同練球，蔡既非學校所聘任，也非場地的承租人，校方依規定租借給家長使用，並無違規，至於林姓家長要請誰來教球或陪練，校方實也無權過問或干涉。

因涉霸凌學生遭解聘的蔡姓教練被檢舉租借學校球場私下授課，學校澄清場地是家長租借，蔡也非學校聘任。記者蔡維斌／翻攝
因涉霸凌學生遭解聘的蔡姓教練被檢舉租借學校球場私下授課，學校澄清場地是家長租借，蔡也非學校聘任。記者蔡維斌／翻攝

教練 雲林 校園安全

延伸閱讀

台中傳國小霸凌案外案！里長喊冤：我也被霸凌擬提告妨害名譽

台中傳國小霸凌！家長控孩子遭死亡威脅 「扭斷你的脖子」 教育局：持續掌握進展

羽球／李洋出任運動部長 奧運搭檔王齊麟發文：對他充滿信心

3男童霸凌女同學還發「死亡威脅」 星國教部祭嚴懲

相關新聞

霸凌學生遭解聘羽球教練 被檢舉借學校場地「復職」？校方這樣說

雲林縣西螺某國中蔡姓羽球教練去年爆發霸凌學生遭解聘，最近被人本基金會發現他向西螺某國小租借球場教球，要求校方停止違規租借...

開學日展奇招！建中校長上演「硬幣穿紙」魔術秀 盼學生心想事成

國高中小今天是開學日，各校校長也各出奇招歡迎學生歸來，建中校長莊智鈞在開學典禮上演一場魔術秀，將一枚硬幣穿越紅紙，並引述...

開學日看不見代理老師Cosplay迎新 校方無奈指這原因…

今天是新學年第一學期開學日，往年校門口常有代理老師Cosplay動漫角色迎接新生，但今年卻不見場景。有校長表示，許多學校...

影／少子化衝擊擴大 高雄小一新生今年再減700人

少子化浪潮衝擊校園。高雄市今年小一新生人數1萬8968人，較去年1萬9721人再減少753人，小一新生招收1人有1所，5...

4國7交換生參加這所高中開學 打算1年通過華語檢定

台中市僑泰高中今天的開學典禮很不同，因為有來自4個國家的7位國際交換生一起參加。他們由大里、國光、西屯、至善等扶輪社引介...

黃偉哲喜迎學生平安上學 永康國小用「得來速」紓解上下學壅塞

今天開學，台南市長黃偉哲一大早與教育局長鄭新輝到永康國小，迎接學生返校上課，並視察校園防疫措施與交通安全執行情形。永康國...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。