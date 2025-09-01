開學日防災闖關超人校長現身 寓教於樂學習減壓

今日開學日，迎新是各校活動重點，彰化縣北斗國小首次以防災意識闖關來迎新，明聖國小也舉辦闖關但吃現做棉花糖，內容偏向溫馨；國中迎新活動較一板一眼，萬興國中贈送3樣見面禮，期許學生成就更好的自己。

北斗國小邀請建國科技大學、北斗消防分隊、華山基金會、水保局等單位設計科學、體驗老人行動不便、防災防震防火等內容，在學校兒童活動館安排九關卡，120多名新生依分班闖關。大多數新生有家長陪伴玩遊戲，張姓、陳姓家長都表示，以前孩子讀幼兒園時也玩過類似闖關遊戲，小一新生來闖關意義格外不同，對上小學充滿興趣，一點都不懼學。

校長游美雯說，今年「小一齊步走‧學習樂無憂」新生入學系列活動，有講座，還有防災等知識的闖關，設計「彈珠滾滾‧防災任務」、「防震有招‧安全不搖」等關卡，有「智勇出擊‧防災先鋒」前測與「智勇再戰‧防災考驗」後測，每個關卡都注重傳遞防災知識，讓新生從個人延展到整個家庭，提升全民防災技能。

明聖國小舉辦6個闖關卡，全體教職員穿上去年明聖創校四十周年的制服表現整體服務「專業品質」，校長張富凱先和家長分享親職教育，接著換上招牌超人裝扮跟新生合影。明聖闖關偏向日常生活認知，新生必須找出自己名牌，用國、台、英文說問候語，指出身體不能被碰觸的部位等，最後每人一枝現做棉花糖，甜蜜結束迎新活動。