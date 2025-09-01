快訊

黃偉哲喜迎學生平安上學 永康國小用「得來速」紓解上下學壅塞

聯合報／ 記者鄭惠仁／台南即時報導
今天是開學日，市長黃偉哲到學校視察學生上學時交通執行情形。圖／南市教育局提供
今天開學，台南市長黃偉哲一大早與教育局長鄭新輝到永康國小，迎接學生返校上課，並視察校園防疫措施與交通安全執行情形。永康國小重新規畫入校人車分流動線，以「得來速」概念，開放家長騎乘機車入校，紓解交通壅塞受稱許。

黃市長到訪時，時值家長帶孩子上學時段，他特別在校門口了解交通安全執行情形。永康國小校長洪國展介紹該校作法，為疏解上學交通流量，利用前庭空間，規畫人車分流動線，以「得來速」概念，開放家長騎乘機車入校，改善大門口通學步道及校門前人行道內縮工程；並利用退縮校地，規畫避車彎，區隔出一般用路人、接送家長及行人動線等空間，大幅紓解校門前大量家長接送機車壅塞的情形，讓學童安心、家長放心。

黃偉哲宣導表示，暑假期間受颱風及西南氣流影響，造成多處災情，感謝學校教職員工迅速復原校園環境，讓孩子們能在安全、清潔的空間中安心學習。他強調，災後防疫不可鬆懈，市府與學校持續加強「巡、倒、清、刷」病媒蚊孳清作業，並提升高風險區域巡檢密度，全面守護師生健康。秋冬為腸病毒與流感等呼吸道疾病好發期，學校應落實勤洗手、戴口罩等自我健康管理措施，透過「校園、社區、家庭」協力，共同打造健康、安全的學習環境。

教育局長鄭新輝說，迎接新學期，已督導各校全面落實環境整備、防疫物資補充、師生健康監測與衛教宣導等措施，並鼓勵疫苗接種以提升防護力。針對暑期風災造成的校園災情，受災學校即時啟動應變機制，完成災後復原與病媒蚊孳生源清除作業，並配合環保局與區公所環境消毒，確保防疫工作無縫接軌。

今天是開學日，市長黃偉哲到永康國小宣導衛教。圖／南市教育局提供
校園 災後 教育局

