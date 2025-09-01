開學日展奇招！建中校長上演「硬幣穿紙」魔術秀 盼學生心想事成

國高中小今天是開學日，各校校長也各出奇招歡迎學生歸來，建中校長莊智鈞在開學典禮上演一場魔術秀，將一枚硬幣穿越紅紙，並引述書籍中的一段話，鼓勵學生在開學立下一個目標，相信只要有心想完成並能心想事成。

有建中學生在社群媒體上分享影片，分享莊智鈞在早上開學活動中，上演一場魔術秀。也有學生分享，每年校長都會在開學帶來一段表演，並透過表演將自己想說的話分享給大家，而今年這個則是全新的表演，過去沒有看過。

莊智鈞表示，現今社會快速變遷，網路資訊也相當發達，學生面臨大環境壓力，不比以前來得小，他認為若只是單純報告或演講，學生恐怕聽不進去，也因此在每年開學典禮都會準備一些小環節，透過簡單的表演將理念傳達給孩子。

莊智鈞說，這次想法是暑假時看了一本書「牧羊少年的奇幻之旅」其中有一段話寫道「當你真心想完成一件事時，全宇宙都會集合起來幫助你」，而他準備了一個十元硬幣以及一張普通的紅色影印紙並在上面剪一個小洞，並與台下學生一起互動，讓看似穿不過硬幣，在大家一起喊了一、二、三就穿過了。

莊智鈞表示，其實這個互動並非什麼魔術，硬幣最後還是從同一洞口穿過，想透過這個互動盼學生在新學期開始許下新的願望，並相信學生一定可以心想事成。