開學日看不見代理老師Cosplay迎新 校方無奈指這原因…

今天是新學年第一學期開學日，往年校門口常有代理老師Cosplay動漫角色迎接新生，但今年卻不見場景。有校長表示，許多學校上周六，仍找不到代理教師，排課成問題，教務主任急得都快哭出來，所以開學日「回歸正軌」，減輕他們工作負擔。

彰化警方照例展開護童專案，站在各國小大門口維持交通秩序，除了宣導交通安全，也加強反詐宣導，溪湖警分局希望孩子把防詐觀念帶回家給家長，有家長帶來上學的新生是親子同時識詐，識詐觀念從小扎根。

溪湖警分局湖北國小執行護童專案，湖北國小是學生入學人數總量管制學校，算是溪湖區明星國小，警方宣導有特別意義；副分局長許訓育說，今到轄區各國小的交通要道提醒小朋友和家長重視交通安全之外，警方全力宣導識詐、防詐，從小扎根阻絕詐騙犯罪。

溪湖警友會主任許增鏞已升格當阿公，以愛護孫兒的心情參加護童專案，協助分送警方的文具宣導品；他說，警方是人民保母，開學日藉護童專案提醒民眾重視交通安全、禮讓行人，建立友善安全的用路環境。湖北校長莊世雄呼應許增鏞的想法，「安全是回家唯一的路」，車輛路過學校周圍應減速慢行，保護學生的用路安全。