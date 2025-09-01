開學日看不見代理老師Cosplay迎新 校方無奈指這原因…

快訊

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導
彰化縣溪湖鎮（前排左起）湖北國小莊世雄、警分局副局長許訓育、警友會主任許增鏞、縣議員陳玉姬等人，上午到湖北國小執行護童專案。記者簡慧珍／攝影
彰化縣溪湖鎮（前排左起）湖北國小莊世雄、警分局副局長許訓育、警友會主任許增鏞、縣議員陳玉姬等人，上午到湖北國小執行護童專案。記者簡慧珍／攝影
今天是新學年第一學期開學日，往年校門口常有代理老師Cosplay動漫角色迎接新生，但今年卻不見場景。有校長表示，許多學校上周六，仍找不到代理教師，排課成問題，教務主任急得都快哭出來，所以開學日「回歸正軌」，減輕他們工作負擔。

彰化警方照例展開護童專案，站在各國小大門口維持交通秩序，除了宣導交通安全，也加強反詐宣導，溪湖警分局希望孩子把防詐觀念帶回家給家長，有家長帶來上學的新生是親子同時識詐，識詐觀念從小扎根。

溪湖警分局湖北國小執行護童專案，湖北國小是學生入學人數總量管制學校，算是溪湖區明星國小，警方宣導有特別意義；副分局長許訓育說，今到轄區各國小的交通要道提醒小朋友和家長重視交通安全之外，警方全力宣導識詐、防詐，從小扎根阻絕詐騙犯罪。

溪湖警友會主任許增鏞已升格當阿公，以愛護孫兒的心情參加護童專案，協助分送警方的文具宣導品；他說，警方是人民保母，開學日藉護童專案提醒民眾重視交通安全、禮讓行人，建立友善安全的用路環境。湖北校長莊世雄呼應許增鏞的想法，「安全是回家唯一的路」，車輛路過學校周圍應減速慢行，保護學生的用路安全。

縣議員陳玉姬就住在湖北國小對面，參加今護童專案，她表示，看到二年級以上的小朋友提著大包小包文具用品，帶著微笑到學校，新生由家長牽著也是笑著走進校門，可感受學校已經做好迎接開學準備，小朋友將有快樂的學習生活。

今天九月一日新學期開學日，小朋友大包小包到校上學。記者簡慧珍／攝影
今天九月一日新學期開學日，小朋友大包小包到校上學。記者簡慧珍／攝影

