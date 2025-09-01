影／少子化衝擊擴大 高雄小一新生今年再減700人

少子化浪潮衝擊校園。高雄市今年小一新生人數1萬8968人，較去年1萬9721人再減少753人，小一新生招收1人有1所，5人以下19所、10人以下為44所，另有1所併校；僅剩1班級多達79所，剩2班級則有45所，其中不乏是市區學校。

市長陳其邁今在楠梓區右昌國小新生開學典禮上表示，少子化問題是國安問題，不只地方政府要努力，盼中央也能在減輕育兒負擔的政策上加碼，讓年輕父母願意生。

六龜區新威國小今年正式併入美濃區廣興國小，新生也僅有5人，成為今年唯一併校案例。對家長而言，小校併校意味著孩子必須跨區就學，學童通勤距離加長，教育局回應，皆由學校派專車接送學生上課。

大樹區興田國小新生僅1人入學，其餘5人以下新生入學的國小包含溪寮、小坪、橫山、深水、金山、三埤、三侯、新港、廣興、新發、新威、寶來、小林、溝坪、木柵、多納、興中、寶山及上平等校幾乎分布在偏鄉或山區，都面臨新生數銳減的挑戰。

今年雖沒有小學新生掛零，但已有學校僅收1名新生，反映出人口結構快速改變，過去高雄新生數年年遞減，今年更跌破1萬9千大關，凸顯少子化趨勢加速惡化。

不僅如此，少子化現象正逐漸蔓延市區。教育局統計，今年全市79所國小、45所國小分別僅剩1班和2班，當中不乏位在市區，凸顯少子化已不再是山區與偏鄉的困境。市區小學新生太少是否也啟動併校，教育局強調，將循市立國民小學及國民中學變更或停辦辦法程序處理。