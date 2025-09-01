快訊

9月12生肖運勢出爐！誰旺到爆、誰要小心破財？

台積電洩密案 工程師為爭取訂單出奧步 意外扯出日商商戰

辭議員轉戰國安會！趙怡翔臉書首發聲 盼交棒「她」延續服務

聽新聞
0:00 / 0:00

影／少子化衝擊擴大 高雄小一新生今年再減700人

聯合報／ 記者郭韋綺／高雄即時報導
高雄市長陳其邁（右）今出席楠梓區右昌國小新生始業式。記者郭韋綺／攝影
高雄市長陳其邁（右）今出席楠梓區右昌國小新生始業式。記者郭韋綺／攝影
【問卷調查】

生成式AI闖進校園！聯合新聞網正在調查「大學生使用生成式AI工具的習慣」，誠摯邀請各科系大學、碩博士學生填寫問卷。 ➡️點擊填答

少子化浪潮衝擊校園。高雄市今年小一新生人數1萬8968人，較去年1萬9721人再減少753人，小一新生招收1人有1所，5人以下19所、10人以下為44所，另有1所併校；僅剩1班級多達79所，剩2班級則有45所，其中不乏是市區學校。

市長陳其邁今在楠梓區右昌國小新生開學典禮上表示，少子化問題是國安問題，不只地方政府要努力，盼中央也能在減輕育兒負擔的政策上加碼，讓年輕父母願意生。

六龜區新威國小今年正式併入美濃區廣興國小，新生也僅有5人，成為今年唯一併校案例。對家長而言，小校併校意味著孩子必須跨區就學，學童通勤距離加長，教育局回應，皆由學校派專車接送學生上課。

大樹區興田國小新生僅1人入學，其餘5人以下新生入學的國小包含溪寮、小坪、橫山、深水、金山、三埤、三侯、新港、廣興、新發、新威、寶來、小林、溝坪、木柵、多納、興中、寶山及上平等校幾乎分布在偏鄉或山區，都面臨新生數銳減的挑戰。

今年雖沒有小學新生掛零，但已有學校僅收1名新生，反映出人口結構快速改變，過去高雄新生數年年遞減，今年更跌破1萬9千大關，凸顯少子化趨勢加速惡化。

不僅如此，少子化現象正逐漸蔓延市區。教育局統計，今年全市79所國小、45所國小分別僅剩1班和2班，當中不乏位在市區，凸顯少子化已不再是山區與偏鄉的困境。市區小學新生太少是否也啟動併校，教育局強調，將循市立國民小學及國民中學變更或停辦辦法程序處理。

教育界人士擔憂，生源逐年萎縮，縮減到單一班級，師資運用與課程規畫困難重重，不僅影響學生學習，也將增加教師教學壓力。

今天開學日，高雄市楠梓區右昌國小在活動中心舉行新生始業式。記記者郭韋綺／攝影
今天開學日，高雄市楠梓區右昌國小在活動中心舉行新生始業式。記記者郭韋綺／攝影
今天開學日，高雄市楠梓區右昌國小在活動中心舉行新生始業式。記者郭韋綺／攝影
今天開學日，高雄市楠梓區右昌國小在活動中心舉行新生始業式。記者郭韋綺／攝影

併校 少子化 教育局

延伸閱讀

不甩少子化…台中人口逆勢成長6年蓋10校 2國小今啟用

高雄女行人沒靠路邊走慘遭機車撞上 網酸騎士「大白天鬼遮眼」

高雄愛河今晨1女落水 年約30歲獲救已喪命

夜市券迎演唱會熱潮 高市府偕商圈百貨推優惠

相關新聞

開學日展奇招！建中校長上演「硬幣穿紙」魔術秀 盼學生心想事成

國高中小今天是開學日，各校校長也各出奇招歡迎學生歸來，建中校長莊智鈞在開學典禮上演一場魔術秀，將一枚硬幣穿越紅紙，並引述...

開學日看不見代理老師Cosplay迎新 校方無奈指這原因…

今天是新學年第一學期開學日，往年校門口常有代理老師Cosplay動漫角色迎接新生，但今年卻不見場景。有校長表示，許多學校...

影／少子化衝擊擴大 高雄小一新生今年再減700人

少子化浪潮衝擊校園。高雄市今年小一新生人數1萬8968人，較去年1萬9721人再減少753人，小一新生招收1人有1所，5...

不甩少子化…台中人口逆勢成長6年蓋10校 2國小今啟用

今天開學，台中市114學年度有兩所正式招生的新設學校，分別為沙鹿區鹿陽國小與北屯區松強國小。台中市長盧秀燕今早到鹿陽國小...

今開學日！家長最崩潰「9大慘況」瘋傳 網共鳴：根本全中

今天是全台中小學的開學日，許多家庭卻在昨晚上演「全家總動員」的混亂戲碼。ICU醫師陳志金列出了9點最讓家長崩潰的事情，包括小朋友半夜趕寫作業，媽媽則在便利商店排隊影印，還得邊採買開學用品邊發火等，引起一票家長共鳴。

讓教師紓壓 北市試辦備課、休息空間

北市教師荒未解，教育局營造友善環境盼能留才，114學年推出「教師專業發展空間2.0建置試辦計畫」，不同於1.0以配合校舍...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。