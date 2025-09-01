不甩少子化…台中人口逆勢成長6年蓋10校 2國小今啟用

快訊

聯合報／ 記者余采瀅／台中即時報導
台中市沙鹿區鹿陽國小為114學年度正式招生的新設學校，今天開學啟用。記者余采瀅／攝影
台中市沙鹿區鹿陽國小為114學年度正式招生的新設學校，今天開學啟用。記者余采瀅／攝影
今天開學，台中市114學年度有兩所正式招生的新設學校，分別為沙鹿區鹿陽國小與北屯區松強國小。台中市長盧秀燕今早到鹿陽國小，迎接孩子們踏進新校園，並致贈開學禮。盧秀燕說，台中教科文預算占市府總預算第一，未來將持續投入教育資源，讓孩子減少越區，可以在地就學。

沙鹿地區人口快速成長，為因應北勢國小學生數暴增，市府積極推動設校，新設立鹿陽國小，位置鄰近國道三號龍井交流道，並地處交通與產業發展的交會點，除投入一期校舍工程2億3600萬元，今開學啟用外，另投入二期校舍新建工程3億3696萬元，預計116學年度啟用，屆時全校可招收36班，滿足學童就近入學需求。

盧秀燕表示，少子化是國安問題，但這幾年台中繁榮移居，人口不減反增，全市去年已突破286萬人，沙鹿區也破10萬人口，人口暴增，很多學校不敷使用，因此在她任內6年新設10所國中小學，包括3所國中，7所小學。今天開學日，沙鹿區鹿陽國小與北屯區松強國小兩所新小學也啟用，第一批新生入學。

盧秀燕說，台中雖然教育預算非常拮据，但窮不能窮孩子，教科文預算占市府總預算比例最高，如果總預算100元，其中有40元就是投資在教科文，未來市府在學校課程、師資、校舍等軟硬體會更加努力，提升教育品質。

盧秀燕到鹿陽國小致贈新生新書和跳繩，勉勵孩子們保持運動及閱讀的好習慣，養成學習熱情與好奇心，勇於嘗試、迎向挑戰。

鹿陽國小校長邱炳彰說，學校的校園設計融合大肚山與臺灣海峽自然地貌，呼應「科技叢林裡的桃花源」理念，未來將推動閱讀素養、雙語教育與國際交流，並結合AI與數位學習資源，打造美感與智慧兼具的學習場域。

教育局指出，除鹿陽國小之外，市府在新興人口地區設立部分新校，新設的北屯區松強國小今也啟用迎接新生，松強國小一期校舍2億8000萬元及二期校舍6億3400萬元，皆由市府全數補助興建。

另外，市府新設立的北屯區南興國小、南興國中、廍子國中、文山國中一期校舍正在施工中，預計115學年度招生，烏日區旭日國小一期校舍則在規劃設計中，預計117學年度招生。

台中市長盧秀燕今早到鹿陽國小，迎接孩子們踏進新校園，並致贈開學禮。記者余采瀅／攝影
台中市長盧秀燕今早到鹿陽國小，迎接孩子們踏進新校園，並致贈開學禮。記者余采瀅／攝影

盧秀燕 小學生 總預算

