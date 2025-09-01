今開學日！家長最崩潰「9大慘況」瘋傳 網共鳴：根本全中

快訊

聯合新聞網／ 綜合報導
今天是開學日，令許多家長崩潰。圖／AI生成
今天是開學日，令許多家長崩潰。圖／AI生成
今天是全台中小學的開學日，許多家庭卻在昨晚上演「全家總動員」的混亂戲碼。ICU醫師陳志金列出了9點最讓家長崩潰的事情，包括小朋友半夜趕寫作業，媽媽則在便利商店排隊影印，還得邊採買開學用品邊發火等，引起一票家長共鳴。

陳志金在臉書發文，點出開學日最讓人崩潰的9點。

1.小朋友還在趕寫作業

2.媽媽在便利商店排隊影印

3.媽媽現在邊採買開學用品、邊開罵

4.在書包裡找到別人的作業簿

5.在書包裡找到沒洗的便當盒

6.在書包裡找到發霉的麵包

7.小孩鞋子現在才發現穿不下

8.豬隊友永遠在狀況外

9.現在哪裡可以繡學號？

此文一出馬上引起大票家長共鳴，「在書包找到別人的作業簿，我比較崩潰」、「來不及處理，先請假一天」、「我家書包也有發現長蟲的茶葉蛋喔⋯」、「學號繡是繡了，但忘了領衣服啊⋯！」、「開學之亂，每年都會上演的」、「很寫實，剛結束一切，已經快11點了」、「媽媽的鬼月終於結束」。

但也有人早早準備完畢，「媽媽自己是老師，開學前一週就超前部署了」、「突然覺得我兩個小孩都自己整理好了，媽媽很廢果然孩子就會自力自強⋯」、「我好像⋯都沒有這幾件事」、「還好我家全沒中」、「幸好我家小孩沒這困擾」、「七月就盯完暑假作業了，轉圈～」。

開學日

