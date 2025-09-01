併校阻力大 苗栗祭每月最高萬元交通費

國中小學今開學，少子化影響，小校陸續遭裁併，但阻力不小，學生通勤問題首當其衝。苗栗縣僑文國小新學年併入西湖國小，縣府祭出每月最多1萬元交通接送費，全台最高。台南新學年4校停辦，百年老校新橋國小也在內，併校後有交通車接送或交通費補助等配套。

桃園市、苗栗縣近年陸續有國小被裁併，苗栗縣接連2年裁撤西湖國小瑞湖分校、僑文國小，裁併迷你小校力道大，預計明年再裁併通霄、卓蘭鎮各1所國小。新竹縣偏鄉學校多，以轉型與區合作計畫協助，50人以下學校從15校減低到11校，暫無整併計畫。

苗栗縣長鍾東錦最近與縣內學生座談提及偏鄉教育，他說，維持一所學生不到20人的國小，經費與30人學校都約為2千萬元，因此支持併校；經費可補貼家長載送的交通費用，每月至少5千元起跳，超過2、4公里各補貼8千與1萬元，也能用來強化併校的教育資源設備。

苗縣府教育處指出，調查全國裁併校作法，有縣市一年只提供200天免費公車票，也有外島縣市以船隻接送學生上、下課，即使學生寥寥無幾，交通船還是要開，每學期運送費用高達90萬元。苗栗縣每月補貼家長交通接送費最高1萬元，全台最優渥。

台南去年有4所國小分校停辦，今年再增南化區西埔、南化區玉山、新營區新橋、北門區雙春國小4校，學生轉到附近學校，補助交通費山地1個月3千、平地2千元，但教育局表示，經和家長溝通，絕大多數都是學校雇用車輛接送孩子上下學。

高市教育局表示，六龜區新威國小今年起成為美濃廣興國小分校，學生仍在原址上課；而近年裁併景義、西門、寶隆及集來國小，皆由學校派專車接送學生上課。

屏東縣近5年裁併9所國小分校分班、1所裁併為分校，這學年度目前沒有裁併校規畫，至於學生上下學，提供兩種選擇，若由家長接送，縣府補助交通費與交通保險費，以1段公車票20元或25元計算，1學年約200天，初估補助1名學生1萬多元。第2個選項則是搭乘學校交通專車，免收費用。

桃園市大園區有4校去年7月底廢校，教育局補助受影響學生每月600元交通費用，另有專案補助交通車接送菓林學區學生至竹圍國中上課。（記者胡蓬生、吳傑沐、鄭國樑、郭政芬、劉星君、徐白櫻、鄭惠仁）