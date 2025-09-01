聽新聞
0:00 / 0:00

併校阻力大 苗栗祭每月最高萬元交通費

聯合報／ 地方社會中心記者／連線報導
苗栗縣西湖鄉僑文國小師生合力彩繪階梯，將入校的長廊階梯妝點的多彩又亮眼，但因學生愈來愈少，114學年難逃廢校命運。本報資料照片
苗栗縣西湖鄉僑文國小師生合力彩繪階梯，將入校的長廊階梯妝點的多彩又亮眼，但因學生愈來愈少，114學年難逃廢校命運。本報資料照片
【問卷調查】

生成式AI闖進校園！聯合新聞網正在調查「大學生使用生成式AI工具的習慣」，誠摯邀請各科系大學、碩博士學生填寫問卷。 ➡️點擊填答

國中小學今開學，少子化影響，小校陸續遭裁併，但阻力不小，學生通勤問題首當其衝。苗栗縣僑文國小新學年併入西湖國小，縣府祭出每月最多1萬元交通接送費，全台最高。台南新學年4校停辦，百年老校新橋國小也在內，併校後有交通車接送或交通費補助等配套。

桃園市、苗栗縣近年陸續有國小被裁併，苗栗縣接連2年裁撤西湖國小瑞湖分校、僑文國小，裁併迷你小校力道大，預計明年再裁併通霄、卓蘭鎮各1所國小。新竹縣偏鄉學校多，以轉型與區合作計畫協助，50人以下學校從15校減低到11校，暫無整併計畫。

苗栗縣長鍾東錦最近與縣內學生座談提及偏鄉教育，他說，維持一所學生不到20人的國小，經費與30人學校都約為2千萬元，因此支持併校；經費可補貼家長載送的交通費用，每月至少5千元起跳，超過2、4公里各補貼8千與1萬元，也能用來強化併校的教育資源設備。

苗縣府教育處指出，調查全國裁併校作法，有縣市一年只提供200天免費公車票，也有外島縣市以船隻接送學生上、下課，即使學生寥寥無幾，交通船還是要開，每學期運送費用高達90萬元。苗栗縣每月補貼家長交通接送費最高1萬元，全台最優渥。

台南去年有4所國小分校停辦，今年再增南化區西埔、南化區玉山、新營區新橋、北門區雙春國小4校，學生轉到附近學校，補助交通費山地1個月3千、平地2千元，但教育局表示，經和家長溝通，絕大多數都是學校雇用車輛接送孩子上下學。

高市教育局表示，六龜區新威國小今年起成為美濃廣興國小分校，學生仍在原址上課；而近年裁併景義、西門、寶隆及集來國小，皆由學校派專車接送學生上課。

屏東縣近5年裁併9所國小分校分班、1所裁併為分校，這學年度目前沒有裁併校規畫，至於學生上下學，提供兩種選擇，若由家長接送，縣府補助交通費與交通保險費，以1段公車票20元或25元計算，1學年約200天，初估補助1名學生1萬多元。第2個選項則是搭乘學校交通專車，免收費用。

桃園市大園區有4校去年7月底廢校，教育局補助受影響學生每月600元交通費用，另有專案補助交通車接送菓林學區學生至竹圍國中上課。（記者胡蓬生、吳傑沐、鄭國樑、郭政芬、劉星君、徐白櫻、鄭惠仁）

併校 鍾東錦 偏鄉教育 偏鄉學校

延伸閱讀

鍾東錦：苗栗115年統籌分配款打平 應公式制度化

明年統籌分配款加補助款持平 鍾東錦呼籲中央公式公開透明制度化

苗栗公館玉新公園樹木被剃光頭 縣府擬修法統一

女山友右膝蓋韌帶斷裂、骨折無法走 空勤直升機苗栗救援

相關新聞

併校阻力大 苗栗祭每月最高萬元交通費

國中小學今開學，少子化影響，小校陸續遭裁併，但阻力不小，學生通勤問題首當其衝。苗栗縣僑文國小新學年併入西湖國小，縣府祭出...

讓教師紓壓 北市試辦備課、休息空間

北市教師荒未解，教育局營造友善環境盼能留才，114學年推出「教師專業發展空間2.0建置試辦計畫」，不同於1.0以配合校舍...

桃竹苗小一新生變少 城鄉落差明顯

少子化衝擊，桃竹苗4縣市國小一年級新生數都比去年少，但城鄉落差明顯。桃園人口持續移入，新生有「緩跌」趨勢；與新竹縣市接壤...

北市中小學9月1日開學 警設143處交通疏導崗位

北市中小學明天開學，交通警察大隊表示，為避免校區周邊大量人潮、車潮衝擊交通，已規劃交通疏導和違停取締勤務，共設置143處...

台南市立人國小小一新生始業式遇上紙風車 上演閱讀、祖孫情與勇氣大戲

台南市立人國小今天舉辦新生始業式歡迎會，小一新生不只迎來第一堂課，更踏入一場宛如嘉年華的校園慶典。有「閱讀起步走」、「祖...

科技教育從小扎根 新北國小生程式邏輯啟蒙、專題實作

為迎向AI智慧世代，新北市教育局已完成國小三、五年級專屬資訊科技教材「AI智慧大冒險：探索資訊新世界」編輯與印製，並於8...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。