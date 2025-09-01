聽新聞
桃竹苗小一新生變少 城鄉落差明顯

聯合報／ 記者胡蓬生鄭國樑黃羿馨／連線報導
少子化衝擊，桃竹苗4縣市國小一年級新生數都比去年少，但城鄉落差明顯。桃園人口持續移入，新生有「緩跌」趨勢；與新竹縣市接壤的苗栗縣竹南、頭份2地受惠竹科外溢效應，市區「明星國中」大爆滿，但竹南大型國小仍一口氣減少5班，已出現警訊。

桃園市114學年度國小一年級班級數777班、新生1萬9767人，較113學年度減少15班、644人。教育局觀察，桃園近年重大建設多、房價較雙北親民，持續有人口移入，少子化感受較其他縣市不明顯，不過全國少子女化情形仍嚴重，新生兒人數持續下探，預估桃園市未來新生人數將緩步減少。

新竹市114學年度國小新生3886人，也較去年減少286人，大湖國小今年僅4名小一新生，全市最少。教育處指出，因應新生少子化，除總量管制及有特殊需求的學校，今年小一新生編班調降為28人一班，國小普通班維持160班不變。

苗栗縣教育處則統計，9月入學的小一新生有4000多人，但少子化挑戰嚴峻，預估6年後小一新生將「砍半」剩2000人。尤其幾處水庫區周邊鄉鎮，因每年有水庫回饋金可領，新生兒和家長雖設籍數不少，但到小學入學時，家長和小孩都遷籍離去，回到家長就業縣市就讀。

竹南、頭份兩地是苗栗縣「唯二」人口增長的特例，市區精華地段的國中入學新生大爆滿，近年為增加容納學生數，連專科教室都改為普通教室，包括照南、頭份、建國國中都大幅增班，有的還得利用「組合屋」上課。

苗栗縣家長協會理事長邱春彬認為，現在學生爆量集中在頭份，要建新校舍「緩不濟急」，一些較偏遠的學校要建立特色，如音樂、體育、舞蹈、技職學能等相關專長，吸引超額學生前往就讀；另外交通車貼政策應是暫時解決分散學生的可行方法。

邱春彬也點出，從人口統計來看，苗栗4、5年後將出現學生銳減的「大懸崖」，今年竹南市區大型國小已一口氣減少5班，就是警訊。不過地方人士、學校卻有不同看法，認為頭份市區中小學位於「蛋黃區」精華地帶，未來入學人口只會增加不會減少。

相關新聞

併校阻力大 苗栗祭每月最高萬元交通費

國中小學今開學，少子化影響，小校陸續遭裁併，但阻力不小，學生通勤問題首當其衝。苗栗縣僑文國小新學年併入西湖國小，縣府祭出...

讓教師紓壓 北市試辦備課、休息空間

北市教師荒未解，教育局營造友善環境盼能留才，114學年推出「教師專業發展空間2.0建置試辦計畫」，不同於1.0以配合校舍...

北市中小學9月1日開學 警設143處交通疏導崗位

北市中小學明天開學，交通警察大隊表示，為避免校區周邊大量人潮、車潮衝擊交通，已規劃交通疏導和違停取締勤務，共設置143處...

台南市立人國小小一新生始業式遇上紙風車 上演閱讀、祖孫情與勇氣大戲

台南市立人國小今天舉辦新生始業式歡迎會，小一新生不只迎來第一堂課，更踏入一場宛如嘉年華的校園慶典。有「閱讀起步走」、「祖...

科技教育從小扎根 新北國小生程式邏輯啟蒙、專題實作

為迎向AI智慧世代，新北市教育局已完成國小三、五年級專屬資訊科技教材「AI智慧大冒險：探索資訊新世界」編輯與印製，並於8...

