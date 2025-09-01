讓教師紓壓 北市試辦備課、休息空間

北市教師荒未解，教育局營造友善環境盼能留才，114學年推出「教師專業發展空間2.0建置試辦計畫」，不同於1.0以配合校舍改建為主，2.0計畫善用空閒教室改造，添購按摩椅、沙發等設施，讓老師可適當放鬆紓壓，每校最高可補助90萬元，第一波擇定8校試辦。

北市老師缺額逐年增多，113學年懸缺數1868人，114學年教甄結束後，竟還有2166名缺額，需招聘代理教師解決缺口。教育局長湯志民說，為緩解當前困境，除薪資待遇要提升，更重要的是讓老師感受到被重視，包含在學校課餘時間能有舒適環境可休息、寫教案等。

湯志民說，他曾參訪澳門一所私立學校，教師休息室中備有一整排豪華的按摩椅，每位老師桌上還擺著當季水果，讓老師教書之餘可適當放鬆，讓他大感震驚；雖然現行體制沒辦法做到這麼全面，但希望將理念帶回教育現場，讓老師感受到支持與尊重，也提升幸福感。

教育局表示，近年針對各校空閒教室改造，包含「新世代學習空間」、「親師交流空間」、「樂齡教室」，這些空間除了既有功能，也可作為老師休息或與家長洽談的天地，今年將啟動「教師專業發展空間2.0計畫」，選擇6至8校試辦，最高補助90萬元。

教育局技職科長陳秉熙建議，可備有沙發、音響、植栽、照明、香氛機等，室內燈光換成溫暖色系，座位設計也可參照咖啡廳布局，可活動調整桌椅，讓老師除了放鬆休息，也能開會討論教案等。

北市信義國小去年將1樓閒置空間改造成「親師交流空間」，老師可到該處歇心放鬆，也能喝咖啡、看書報雜誌，還設計巨大落地窗，可欣賞窗外街景，並擺放許多英文圖書供借閱。

信義國小校長李淑芳表示，設計理念是將該處定位為多功能空間，不僅用於親師交流，更融合備課、學習、樂齡服務和英語閱讀等，去年11月完工後使用率頗高。