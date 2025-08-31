聽新聞
北市中小學9月1日開學 警設143處交通疏導崗位
北市中小學明天開學，交通警察大隊表示，為避免校區周邊大量人潮、車潮衝擊交通，已規劃交通疏導和違停取締勤務，共設置143處交通疏導崗位，動用155名警力和2名義交。
台北市警察局交通警察大隊透過新聞稿表示，明天9月1日為北市中、小學114學年度第1學期開學日，上午7時30分前後為家長接送學童密集時段，為避免校區周邊人潮、車潮衝擊交通，已針對轄內中、小學校門口、家長接送區及周邊道路重要路口規劃疏導勤務。
同時，警方將派遣員警執行交通疏導、路況查報及違停車輛取締，共計編排交通疏導崗位143處，動用警力155名、義交2名。
交通警察大隊呼籲，家長若需駕車接送學童，請提早出門以免人車擁擠耽誤時間。
另外，家長若陪伴學童進入校園，應將車輛停放於合法停車空間，切勿違規或併排停車，以免造成其他學童安全顧慮及車流阻塞，遇車多或局部車流壅塞等情形，請務必耐心配合執勤員警指揮、疏導。
