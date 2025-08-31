快訊

癌末老董贈逾4600萬給看護 子女提告竟敗訴…律師揭原因

雨勢升級！12縣市豪大雨特報 恐一路下到晚上

聽新聞
0:00 / 0:00

北市中小學9月1日開學 警設143處交通疏導崗位

中央社／ 台北31日電
小學生、國中生示意圖。圖／AI生成
小學生、國中生示意圖。圖／AI生成
【問卷調查】

生成式AI闖進校園！聯合新聞網正在調查「大學生使用生成式AI工具的習慣」，誠摯邀請各科系大學、碩博士學生填寫問卷。 ➡️點擊填答

北市小學明天開學，交通警察大隊表示，為避免校區周邊大量人潮、車潮衝擊交通，已規劃交通疏導和違停取締勤務，共設置143處交通疏導崗位，動用155名警力和2名義交。

台北市警察局交通警察大隊透過新聞稿表示，明天9月1日為北市中、小學114學年度第1學期開學日，上午7時30分前後為家長接送學童密集時段，為避免校區周邊人潮、車潮衝擊交通，已針對轄內中、小學校門口、家長接送區及周邊道路重要路口規劃疏導勤務。

同時，警方將派遣員警執行交通疏導、路況查報及違停車輛取締，共計編排交通疏導崗位143處，動用警力155名、義交2名。

交通警察大隊呼籲，家長若需駕車接送學童，請提早出門以免人車擁擠耽誤時間。

另外，家長若陪伴學童進入校園，應將車輛停放於合法停車空間，切勿違規或併排停車，以免造成其他學童安全顧慮及車流阻塞，遇車多或局部車流壅塞等情形，請務必耐心配合執勤員警指揮、疏導。

警察 小學 北市 違停 校園 開學日

延伸閱讀

翁遭詐金條、紀念幣價值930萬 北市警急追逮2嫌

北市獼猴入侵社區5年274件…內湖最多北投也暴增10倍

影／黃國昌召近千名小草拆護欄...8警傷 北市警：違集遊法、報檢察官偵辦

呂建德嗆北市石崇良緩頰 北市府反問：是否協助澄清、道歉

相關新聞

科技教育從小扎根 新北國小生程式邏輯啟蒙、專題實作

為迎向AI智慧世代，新北市教育局已完成國小三、五年級專屬資訊科技教材「AI智慧大冒險：探索資訊新世界」編輯與印製，並於8...

台南市立人國小小一新生始業式遇上紙風車 上演閱讀、 祖孫情與勇氣大戲

台南市立人國小今天舉辦新生始業式歡迎會，小一新生不只迎來第一堂課，更踏入一場宛如嘉年華的校園慶典。有「閱讀起步走」、「祖...

北市中小學9月1日開學 警設143處交通疏導崗位

北市中小學明天開學，交通警察大隊表示，為避免校區周邊大量人潮、車潮衝擊交通，已規劃交通疏導和違停取締勤務，共設置143處...

校園新鮮事／屏東大同高中柔道世家 祖孫三代同獲表揚

屏東縣政府昨表揚體育有功人員，28人中有6人來自大同高中，其中柔道教練林恩惠獲得優秀教練獎，她父親林洋志獲得終身成就獎，...

台中傳國小霸凌！家長控孩子遭死亡威脅 「扭斷你的脖子」 教育局：持續掌握進展

台中某國小驚傳疑似霸凌案，黃姓家長今指控，孩子從國小5年級遭受一名特殊生長期霸凌，對方還揚言要「扭斷你的脖子」等死亡威脅...

新竹尖石國小跨域教學 融合泰雅文化與現代

新竹縣尖石國小將泰雅文化與現代教育深度融合，發展雙文化並行的教學模式，透過「原民科學」等課程，讓學生在厚實的文化基礎上，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。