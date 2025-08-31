快訊

聯合報／ 記者鄭惠仁／台南即時報導
台南市立人國小今天舉辦小一新生歡迎會。記者鄭惠仁／攝影
台南市立人國小今天舉辦新生始業式歡迎會，小一新生不只迎來第一堂課，更踏入一場宛如嘉年華的校園慶典。有「閱讀起步走」、「祖孫拍貼機」，還有紙風車劇團帶來的「武松打虎」，讓學習很有趣。

孩子們一進校園，立刻遇上「閱讀起步走」的書香驚喜，每位新生收到一本專屬的「入學第一書」，象徵學習的旅程從翻開第一頁開始；「一本書，就像一把魔法鑰匙，將帶領孩子走進知識的浩瀚森林。」

走進兒美館，「祖孫拍貼機」成了最熱鬧的角落。爺爺奶奶拉著孫子的手，對著鏡頭比出愛心、微笑、甚至俏皮的「虎爪姿勢」，一張張世代合影瞬間成為溫暖的開學紀念。照片裡的笑容，見證著跨世代的陪伴，也是立人國小最珍貴的校園風景。

壓軸登場的，則是紙風車劇團帶來的「武松打虎」。舞台上，孩子們驚呼聲此起彼落，有人模仿武松揮拳，有人躍起學虎吼聲，全場笑聲不斷。老師說，「新生就像小老虎，雖然剛入學還懵懂，但只要勇敢，就能在學習的森林裡打敗一切挑戰。」

校長王全興表示，「希望孩子的第一天不是拘謹的起跑線，而是一場充滿驚喜的冒險旅程。閱讀、祖孫情、藝術，就是孩子們的三大超能力，陪他們一起勇敢探索未來。」立人國小的新生歡迎會，不只是典禮，而是一場寓教於樂的戲劇體驗。「書本是寶劍，祖孫情是後盾，勇氣則是打虎的力量。」小一新生化身「小虎戰隊」，準備在立人的大舞台上，寫下屬於自己的英雄故事。

學生郭侑廷說，新的書包放著學校送的新故事書，覺得自己好像真的長大了，也認識好多新同學。最喜歡學校閱讀角落的彩色書櫃，好漂亮，想每天都去看書。學生黃祺鈞最歡和奶奶一起玩拍貼機活動，看到合照馬上列印出來，真的好神奇。因為今天也是祖父母節，特別希望以後每天上學，都可以和奶奶一起來。

學生顏品欣也分享，看表演時，當老虎跑出來，一開始有點嚇到，可是看到武松很勇敢，也覺得自己要學會勇敢。以後在學校裡，不管遇到什麼事，都要像武松一樣勇敢，好喜歡這所學校。

台南市立人國小今天舉辦小一新生歡迎會，校長王全興送書。記者鄭惠仁／攝影
台南市立人國小今天舉辦小一新生歡迎會，紙風車劇團來表演。記者鄭惠仁／攝影
台南市立人國小小一新生始業式遇上紙風車 上演閱讀、 祖孫情與勇氣大戲

