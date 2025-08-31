快訊

超多人早餐愛這一款 醫師見「玉米片」狂搖頭：標準垃圾食品

本周恐2熱帶系統發展 吳聖宇：其中一個距台灣較近

原來沒吃夠蛋白質 健身教練改變三餐吃法驚覺整個人都變了

蔬菜價昂 嘉市國中小靈活調整菜單確保均衡豐富

中央社／ 嘉義市31日電
【問卷調查】

生成式AI闖進校園！聯合新聞網正在調查「大學生使用生成式AI工具的習慣」，誠摯邀請各科系大學、碩博士學生填寫問卷。 ➡️點擊填答

明天開學，嘉市府為防範學校午餐食材因農損面臨短缺及價格調漲，日前召集學校校長及營養師代表開會因應，選用菇蕈類、根莖菜類替代，靈活調整菜單，確保營養均衡及菜色豐富性。

嘉義市長黃敏惠表示，嘉義市國中小目前均透過自設廚房自辦午餐，並訂定學校午餐食材採購契約，要求業者提供符合3章1Q的新鮮食材，目前尚無廠商針對9月份菜單反映豬肉等食材供應問題，市府也持續掌握供應情形並做適當菜單調整。

此外，嘉義市自114學年度第1學期起學校午餐使用生鮮豬肉及禽肉類食材，皆須優先採用CAS驗證產品，藉以提升學校午餐食材安全性，以及三章驗證食材的使用率，做好源頭管理，共同把關師生食的安全。

嘉義市政府教育處長郭添財表示，嘉義市營養飽育計畫已透過補助炊事費、人事費等方式，使學生所繳的餐費全數用於食材採購，但在學校午餐成本考量下，仍須兼顧學校午餐的營養均衡及菜色豐富性，豬肉並非唯一選擇，也可以選用雞肉、魚肉、蛋品等食材作為優質蛋白質來源，豆腐、豆干等富含鈣質植物性蛋白，以及每週2次鮮奶供應，更是孩子們成長所需營養。

而近期因天然災害導致葉菜類及瓜果類短缺情形，也可選用菇蕈類、根莖菜類、芽菜類或冷凍蔬菜等品項替代供應；各校食育組長與營養師們也會發揮專業，運用各項食材營養，搭配出色香味俱全且符合營養標準的午餐，確保學校午餐供應無虞。

教育處指出，9月起啟動跨局處校園午餐聯合訪視，透過教育處與衛生局的食安管控作為，針對學校午餐食材供應持續加強輔導，以保障校園午餐食材的安全及品質。

食材 豬肉 學校午餐

延伸閱讀

因應風災食材短缺 嘉市學童午餐靈活調整營養不流失

中元、中秋來報到！農業部確保豬肉供應穩定 估「這時」豬價回歸常態

嘉市放寬腸病毒停課標準 減輕家長照顧負擔

搶糧縱火俄烏戰爭啟示 嘉市首次民生物資配售演練

相關新聞

科技教育從小扎根 新北國小生程式邏輯啟蒙、專題實作

為迎向AI智慧世代，新北市教育局已完成國小三、五年級專屬資訊科技教材「AI智慧大冒險：探索資訊新世界」編輯與印製，並於8...

台南市立人國小小一新生始業式遇上紙風車 上演閱讀、 祖孫情與勇氣大戲

台南市立人國小今天舉辦新生始業式歡迎會，小一新生不只迎來第一堂課，更踏入一場宛如嘉年華的校園慶典。有「閱讀起步走」、「祖...

校園新鮮事／屏東大同高中柔道世家 祖孫三代同獲表揚

屏東縣政府昨表揚體育有功人員，28人中有6人來自大同高中，其中柔道教練林恩惠獲得優秀教練獎，她父親林洋志獲得終身成就獎，...

台中傳國小霸凌！家長控孩子遭死亡威脅 「扭斷你的脖子」 教育局：持續掌握進展

台中某國小驚傳疑似霸凌案，黃姓家長今指控，孩子從國小5年級遭受一名特殊生長期霸凌，對方還揚言要「扭斷你的脖子」等死亡威脅...

新竹尖石國小跨域教學 融合泰雅文化與現代

新竹縣尖石國小將泰雅文化與現代教育深度融合，發展雙文化並行的教學模式，透過「原民科學」等課程，讓學生在厚實的文化基礎上，...

北一女活動中心地下室冒煙急斷電 校方曝起火點「已排除人為因素」

今天上午傳出北一女活動中心地下室冒煙，消防隊獲報到場灑水、排煙，台電一度切斷學校與鄰近區域電力。校方說，火調人員初判起火...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。