蔬菜價昂 嘉市國中小靈活調整菜單確保均衡豐富

明天開學，嘉市府為防範學校午餐食材因農損面臨短缺及價格調漲，日前召集學校校長及營養師代表開會因應，選用菇蕈類、根莖菜類替代，靈活調整菜單，確保營養均衡及菜色豐富性。

嘉義市長黃敏惠表示，嘉義市國中小目前均透過自設廚房自辦午餐，並訂定學校午餐食材採購契約，要求業者提供符合3章1Q的新鮮食材，目前尚無廠商針對9月份菜單反映豬肉等食材供應問題，市府也持續掌握供應情形並做適當菜單調整。

此外，嘉義市自114學年度第1學期起學校午餐使用生鮮豬肉及禽肉類食材，皆須優先採用CAS驗證產品，藉以提升學校午餐食材安全性，以及三章驗證食材的使用率，做好源頭管理，共同把關師生食的安全。

嘉義市政府教育處長郭添財表示，嘉義市營養飽育計畫已透過補助炊事費、人事費等方式，使學生所繳的餐費全數用於食材採購，但在學校午餐成本考量下，仍須兼顧學校午餐的營養均衡及菜色豐富性，豬肉並非唯一選擇，也可以選用雞肉、魚肉、蛋品等食材作為優質蛋白質來源，豆腐、豆干等富含鈣質植物性蛋白，以及每週2次鮮奶供應，更是孩子們成長所需營養。

而近期因天然災害導致葉菜類及瓜果類短缺情形，也可選用菇蕈類、根莖菜類、芽菜類或冷凍蔬菜等品項替代供應；各校食育組長與營養師們也會發揮專業，運用各項食材營養，搭配出色香味俱全且符合營養標準的午餐，確保學校午餐供應無虞。

教育處指出，9月起啟動跨局處校園午餐聯合訪視，透過教育處與衛生局的食安管控作為，針對學校午餐食材供應持續加強輔導，以保障校園午餐食材的安全及品質。