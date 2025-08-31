北市16高中生展出赴美交流成果 見習實踐創新

快訊

中央社／ 台北31日電
科學教學興起，台北市教育局今天說，完成首屆補助STEAM國際交流學生團赴美，計10校16名高中生前往展現專題成果，驚見當地學生能完成設計、組裝與軟體，見習如何實踐創新。

STEAM是跨科學，整合科學（Science）、科技（Technology）、工程（Engineering）、藝術（Art）及數學（Mathematics）的教學方法。台北市教育局透過新聞稿指出，經由教育局及台北市STEAM及新科技發展辦公室3名師長帶領，經過兩階段遴選獲選的10校16名北市高中生，已圓滿完成國際交流。

教育局透過新聞稿轉述，中山女高學生鐘芮瑀說，勇敢跨出舒適圈，體驗跨文化交流與多元課程，讓她提升英文能力並拓展國際視野，收穫滿滿。

大同高中學生陳翊宏說，最令他震撼的是roboticteam 254，驚見學生能獨立完成設計、組裝與軟體，展現專業與極致精神。

教育局說明，這次交流行程包括加州理工學院、Los Gatos High School、Robotics Team 254（Bellarmine College Preparatory）、史丹佛大學、柏克萊大學、Google總部、矽谷職業技術教育（SVCTE）等。

其中也與加州理工學院首位終身聘任亞裔女教授、台灣玉山學者葉乃裳探索尖端科技研究，並就奈米科技與科學教育進行對話、帶領學生透過虛擬導覽，了解Kavli奈米科學研究所的無塵室設施與研究環境。

此外，也邀請在美國國家航空暨太空總署噴射推進實驗室（NASA JPL）服務多年，曾駕駛勇氣號、好奇號漫遊，目前擔任NASA火星2020（Mars 2020）計畫毅力號的操作工作的博士嚴正，與學生討論太空生涯與火星探測等議題；並由聖馬利諾學區教委張志堅聆聽學生的專題發表及給予回饋。

台北市STEAM國際交流學生團團長黃國忠強調，此行讓學生見學「想像的實踐力就是創新，創意的感染力就是價值」，引導學生跨域整合、實踐創新。

台北市STEAM及新科技發展辦公室主任張云棻則是感謝台灣駐洛杉磯及舊金山經濟文化代表處、僑委會及中山女高南加州及北加州校友會的協助，讓學生近距離與大師對話並獲得指導；聆聽產業界台灣資深工程師的學習、工作及紓壓經驗；與3間極富不同特色的高中交流，學習科學新知，培養國際素養與責任感。

科學 北市 教育局

