快訊

2025全球最安全國家揭曉！台灣退步了 亞洲僅這國闖入前10名

每天都在切除大腸瘜肉 北醫消化內科醫師卓庭毅授如何降風險

NBA／準絕殺暴龍、大轉身過費雪 林書豪「林來瘋」經典時刻

科技教育從小扎根 新北國小生程式邏輯啟蒙、專題實作

聯合報／ 記者劉懿萱／新北即時報導
新北市教育局已完成國小三、五年級專屬資訊科技教材「AI智慧大冒險：探索資訊新世界」編輯與印製。圖／新北教育局提供
新北市教育局已完成國小三、五年級專屬資訊科技教材「AI智慧大冒險：探索資訊新世界」編輯與印製。圖／新北教育局提供
【問卷調查】

生成式AI闖進校園！聯合新聞網正在調查「大學生使用生成式AI工具的習慣」，誠摯邀請各科系大學、碩博士學生填寫問卷。 ➡️點擊填答

為迎向AI智慧世代，新北市教育局已完成國小三、五年級專屬資訊科技教材「AI智慧大冒險：探索資訊新世界」編輯與印製，並於8月底前配送至全市各公立國小。新北教育局長張明文說，課程從三年級的程式邏輯啟蒙，到高年級專題實作與AI素養導入，逐步建構完整數位世界觀。

張明文指出，資訊科技是孩子未來競爭力的基礎，教育不僅要教會使用工具，更要培養「AI素養」，引導自主學習、勇於創新並具責任感。新北市學生人數全國最多，此次教材上線是「新北智慧校園」數位轉型重要里程碑，課程從三年級程式邏輯啟蒙，到高年級專題實作與AI素養導入，逐步建構完整的數位世界觀。

板橋國小校長華志仁表示，教材由新北市資訊輔導團教師共同編撰，依十二年國教課綱與AI發展趨勢設計，提供一致性課程參考，避免資源落差。

金龍國小教師劉嘉嘉則分享，教材以遊戲化情境提升動力，三年級課程結合「新北耶誕城」主題，引導學生從硬體、打字、作業系統到數位創作，完成生活化任務；五年級則以Scratch程式設計為核心，帶領孩子從創意發想到互動遊戲開發，培養邏輯與解題能力。

教育局強調，教材以「科技即生活」為核心，融入跨域整合、探究實作與數位公民等面向，讓學生在做中學、學中做的過程中培養解決問題能力與創新精神。未來將提供教師研習、課程指引與評量資源，依回饋持續調整，建構兼具穩健與彈性的資訊教育體系。

素養 教育局

延伸閱讀

新北建置聲音地圖 揭新北寧靜區

選戰煙硝味！劉和然批未替新北爭取經費 蘇巧慧：爭取項目有目共睹

新北公幼廚工晉薪制度留才 今年起薪再調高至31K

新校舍使照差臨門一腳 議員憂林口南勢國中師生「上課帶工程帽」

相關新聞

科技教育從小扎根 新北國小生程式邏輯啟蒙、專題實作

為迎向AI智慧世代，新北市教育局已完成國小三、五年級專屬資訊科技教材「AI智慧大冒險：探索資訊新世界」編輯與印製，並於8...

校園新鮮事／屏東大同高中柔道世家 祖孫三代同獲表揚

屏東縣政府昨表揚體育有功人員，28人中有6人來自大同高中，其中柔道教練林恩惠獲得優秀教練獎，她父親林洋志獲得終身成就獎，...

台中傳國小霸凌！家長控孩子遭死亡威脅 「扭斷你的脖子」 教育局：持續掌握進展

台中某國小驚傳疑似霸凌案，黃姓家長今指控，孩子從國小5年級遭受一名特殊生長期霸凌，對方還揚言要「扭斷你的脖子」等死亡威脅...

新竹尖石國小跨域教學 融合泰雅文化與現代

新竹縣尖石國小將泰雅文化與現代教育深度融合，發展雙文化並行的教學模式，透過「原民科學」等課程，讓學生在厚實的文化基礎上，...

北一女活動中心地下室冒煙急斷電 校方曝起火點「已排除人為因素」

今天上午傳出北一女活動中心地下室冒煙，消防隊獲報到場灑水、排煙，台電一度切斷學校與鄰近區域電力。校方說，火調人員初判起火...

雲林最特殊的開學始業式 下崙國小開筆禮為新生開智慧

少子化，雲林縣口湖鄉下崙國小逆勢成長，今年一年級新生增至兩班，今天學校與下崙福安宮攜手依古俗以「硃砂啟智・新生開筆」舉辦...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。