科技教育從小扎根 新北國小生程式邏輯啟蒙、專題實作

為迎向AI智慧世代，新北市教育局已完成國小三、五年級專屬資訊科技教材「AI智慧大冒險：探索資訊新世界」編輯與印製，並於8月底前配送至全市各公立國小。新北教育局長張明文說，課程從三年級的程式邏輯啟蒙，到高年級專題實作與AI素養導入，逐步建構完整數位世界觀。

張明文指出，資訊科技是孩子未來競爭力的基礎，教育不僅要教會使用工具，更要培養「AI素養」，引導自主學習、勇於創新並具責任感。新北市學生人數全國最多，此次教材上線是「新北智慧校園」數位轉型重要里程碑，課程從三年級程式邏輯啟蒙，到高年級專題實作與AI素養導入，逐步建構完整的數位世界觀。

板橋國小校長華志仁表示，教材由新北市資訊輔導團教師共同編撰，依十二年國教課綱與AI發展趨勢設計，提供一致性課程參考，避免資源落差。

金龍國小教師劉嘉嘉則分享，教材以遊戲化情境提升動力，三年級課程結合「新北耶誕城」主題，引導學生從硬體、打字、作業系統到數位創作，完成生活化任務；五年級則以Scratch程式設計為核心，帶領孩子從創意發想到互動遊戲開發，培養邏輯與解題能力。

教育局強調，教材以「科技即生活」為核心，融入跨域整合、探究實作與數位公民等面向，讓學生在做中學、學中做的過程中培養解決問題能力與創新精神。未來將提供教師研習、課程指引與評量資源，依回饋持續調整，建構兼具穩健與彈性的資訊教育體系。