聽新聞
0:00 / 0:00

校園新鮮事／大同高中柔道世家 祖孫三代同獲表揚

聯合報／ 記者潘奕言／屏東報導
屏東縣舉辦體育有功人員表揚，大同高中柔道教練林恩惠（左起）獲優秀教練獎，父親林洋志獲得終身成就獎，女兒莊靖獲傑出選手獎。圖／大同高中提供
屏東縣舉辦體育有功人員表揚，大同高中柔道教練林恩惠（左起）獲優秀教練獎，父親林洋志獲得終身成就獎，女兒莊靖獲傑出選手獎。圖／大同高中提供
【問卷調查】

生成式AI闖進校園！聯合新聞網正在調查「大學生使用生成式AI工具的習慣」，誠摯邀請各科系大學、碩博士學生填寫問卷。 ➡️點擊填答

屏東縣政府昨表揚體育有功人員，28人中有6人來自大同高中，其中柔道教練林恩惠獲得優秀教練獎，她父親林洋志獲得終身成就獎，女兒莊靖獲傑出選手獎，柔道世家一門三傑，祖孫三代全部獲獎，蔚為佳話。

林氏柔道家族傳承三代，林洋志讀高中時開始練柔道，曾在台灣省運動會獲獎，1980年他創設大同國中柔道隊並任教練，改制完全中學後繼續任職，曾指導屏東選手榮獲國光獎章，是大同高中柔道校隊推手，作育英才無數。

他女兒林恩惠從小耳濡目染，對柔道也產生濃厚興趣，並決定當為一生志業。林恩惠多次代表國家出國征戰。父親2012年退休後，隔年她也受聘入大同高中擔任教練，克紹箕裘繼續為台灣培育優秀選手。

林恩惠女兒莊靖也遺傳家族好基因，幼兒園開始接觸柔道，國小參加全國性比賽都獲前3名，實力極佳。如今就讀大同高中國中部體育班一年級，今年在全國中等學校運動會上拿下國中女生組第三級金牌，初生之犢不畏虎。

林恩惠說，爸爸對她及她對女兒，都是鼓勵孩子適性發展。她覺得女生練柔道除了可健體防身外，升學、就業管道比以前更多元。大同高中校長陳冠明表示，林家一門三傑，祖父、女兒、孫女3人能同台上台領獎，非常難得，大同高中全體師生都與有榮焉。

延伸閱讀

彰化大村第一屆社區運動會 全鄉社區到齊綻放活力

63歲寫下傳奇！彰化警官林世明奪國際賽柔道雙金、晉8段

婉拒代報釀禍！9童柔道奪獎卻無法申請獎金 北市教育局認學校有疏失

柔道／楊勇緯擔任流感守護者 平時更注重照顧身體

相關新聞

台中傳國小霸凌！家長控孩子遭死亡威脅 「扭斷你的脖子」 教育局：持續掌握進展

台中某國小驚傳疑似霸凌案，黃姓家長今指控，孩子從國小5年級遭受一名特殊生長期霸凌，對方還揚言要「扭斷你的脖子」等死亡威脅...

校園新鮮事／大同高中柔道世家 祖孫三代同獲表揚

屏東縣政府昨表揚體育有功人員，28人中有6人來自大同高中，其中柔道教練林恩惠獲得優秀教練獎，她父親林洋志獲得終身成就獎，...

新竹尖石國小跨域教學 融合泰雅文化與現代

新竹縣尖石國小將泰雅文化與現代教育深度融合，發展雙文化並行的教學模式，透過「原民科學」等課程，讓學生在厚實的文化基礎上，...

北一女活動中心地下室冒煙急斷電 校方曝起火點「已排除人為因素」

今天上午傳出北一女活動中心地下室冒煙，消防隊獲報到場灑水、排煙，台電一度切斷學校與鄰近區域電力。校方說，火調人員初判起火...

雲林最特殊的開學始業式 下崙國小開筆禮為新生開智慧

少子化，雲林縣口湖鄉下崙國小逆勢成長，今年一年級新生增至兩班，今天學校與下崙福安宮攜手依古俗以「硃砂啟智・新生開筆」舉辦...

埔子消防分隊前進校園教CPR 強化中埔國小教職員緊急應變力

新的學期即將開始，為提升學校面對緊急狀況時的應變作為，桃園市消防局第一大隊埔子分隊與轄內中埔國民小學針對校內教職員辦理緊急救護宣導課程，教導緊急包紮及心肺復甦術處置，以強化災害發生時的應變能力。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。