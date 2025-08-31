聽新聞
校園新鮮事／大同高中柔道世家 祖孫三代同獲表揚
屏東縣政府昨表揚體育有功人員，28人中有6人來自大同高中，其中柔道教練林恩惠獲得優秀教練獎，她父親林洋志獲得終身成就獎，女兒莊靖獲傑出選手獎，柔道世家一門三傑，祖孫三代全部獲獎，蔚為佳話。
林氏柔道家族傳承三代，林洋志讀高中時開始練柔道，曾在台灣省運動會獲獎，1980年他創設大同國中柔道隊並任教練，改制完全中學後繼續任職，曾指導屏東選手榮獲國光獎章，是大同高中柔道校隊推手，作育英才無數。
他女兒林恩惠從小耳濡目染，對柔道也產生濃厚興趣，並決定當為一生志業。林恩惠多次代表國家出國征戰。父親2012年退休後，隔年她也受聘入大同高中擔任教練，克紹箕裘繼續為台灣培育優秀選手。
林恩惠女兒莊靖也遺傳家族好基因，幼兒園開始接觸柔道，國小參加全國性比賽都獲前3名，實力極佳。如今就讀大同高中國中部體育班一年級，今年在全國中等學校運動會上拿下國中女生組第三級金牌，初生之犢不畏虎。
林恩惠說，爸爸對她及她對女兒，都是鼓勵孩子適性發展。她覺得女生練柔道除了可健體防身外，升學、就業管道比以前更多元。大同高中校長陳冠明表示，林家一門三傑，祖父、女兒、孫女3人能同台上台領獎，非常難得，大同高中全體師生都與有榮焉。
