中國附醫與林增連基金會打造「海洋奇兵」音樂劇爆滿 萌娃嗨翻學環保
中國醫藥大學附設醫院與林增連慈善基金會攜手打造的環保親子音樂劇「海洋奇兵大冒險」報名秒殺，今盛大登場，吸引小朋友到場欣賞海洋船長賽巴斯丁與小夥伴們勇敢對抗破壞生態的黑巫婆的冒險故事，樂當環保小尖兵。
「海洋奇兵大冒險」音樂劇今天下午2時在中國醫藥大學附設醫院溫馨登場，由在林增連慈善基金會董事長林嘉琪的創意發想下，生動故事融合悅耳音樂，帶領觀眾踏上守護地球的奇幻旅程。
中國醫藥大學暨醫療體系董事長蔡長海表示，面對氣候變遷的環境警訊，環保教育是全民責任與義務。從減碳、節能到愛護自然，每一個小小行動，都是為下一代爭取可持續未來的重要力量。
林嘉琪指出，「海洋奇兵大冒險」音樂劇融入大數據、AI能源管理、魚菜共生等科技環保元素，孩子們看得目不轉睛，更透過表演藝術與兒童互動設計，傳遞節能減碳與永續發展的重要理念。
中國附醫院長周德陽表示，期盼透過音樂與戲劇，讓孩子們在歡笑中將節能減碳、水資源珍惜等觀念帶回家。
現場除了親子劇場演出，入口處還營造繽紛的海底世界意象，並規劃親子同樂園區，重現夜市經典遊戲如套圈圈、撈金魚、棉花糖、雞蛋糕等，讓孩子們一入場就開心探索各個展區。
