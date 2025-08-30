快訊

台中傳國小霸凌！家長控孩子遭死亡威脅 「扭斷你的脖子」 教育局：持續掌握進展

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導
台中某國小驚傳疑似霸凌案，黃姓家長今指控，孩子從國小5年級遭受一名特殊生長期霸凌，對方還揚言要「扭斷你的脖子」等死亡威脅。示意圖／聯合報系資料照
台中某國小驚傳疑似霸凌案，黃姓家長今指控，孩子從國小5年級遭受一名特殊生長期霸凌，對方還揚言要「扭斷你的脖子」等死亡威脅。示意圖／聯合報系資料照
台中某國小驚傳疑似霸凌案，黃姓家長今指控，孩子從國小5年級遭受一名特殊生長期霸凌，對方還揚言要「扭斷你的脖子」等死亡威脅，但校方全程冷處理；校方表示，霸凌案不成立，但持續對雙方輔導；台中市教育局表示，該案持續掌握進展，確保學生在校園中獲得適切關懷與保護。

黃姓家長表示，孩子長達兩年被霸凌，動手是特殊生，不僅勒脖子、強行拉扯，甚至對孩子說出「你要吃滅火器，還是裡面的粉」、「給你3個選項：扭斷你的脖子、把你的頭跟身體分離、砍你的頭」；其妻任學校志工，在學校看到該名特殊生在霸凌其他學生出面勸導制止，反遭特殊生的家長提告妨害自由。

黃姓家長指控，向該校校長、主任陳情，校方沒有任何積極作為，今年4月校方的調查委員會，竟認定霸凌不成立，這名特殊生甚至直到畢業都未受到應有的懲處，最終的結果，是逼得孩子必須轉學才能順利畢業。另輾轉得知，這名特殊生的父母，疑似是台中某教育部門的公職人員。都已畢業離校，卻完全沒被懲處。

校方表示，有掌握相關案情並對學生輔導，經調查結果霸凌不成立係偶發事件，家長無法接受， 校方續溝通並對學生進行反霸凌和生命教育宣導。

台中市教育局表示，該國小在去年發生學生間疑似霸凌事件，學校已依據「校園霸凌防制準則」等規定啟動調查，並對涉及學生提供輔導、心理支持及必要協助，教育局亦持續掌握事件進展，確保學生在校園中獲得適切關懷與保護。

