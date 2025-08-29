快訊

北一女活動中心地下室冒煙急斷電 校方曝起火點「已排除人為因素」

聯合報／ 記者林佳彣／台北即時報導
北一女中今上午10時許傳出地下室變電箱冒煙，警消獲報派員趕往現場。記者林佳彣／翻攝
今天上午傳出北一女活動中心地下室冒煙，消防隊獲報到場灑水、排煙，台電一度切斷學校與鄰近區域電力。校方說，火調人員初判起火點在活動中心地下室韻律教室，已排除人為因素，學校將加強巡檢活動中心老舊電器、線路。

北一女表示，今日上午10時8分發現活動中心地下室冒煙，校內人員立即趕赴現場處理，但濃煙過大無法進入現場，隨即通報消防隊前來支援。經消防隊員灑水、排煙，確認現場已無安全疑慮後，消防隊員於中午12時左右撤離。無任何人員受傷。

校方說，消防隊救災期間，基於安全考慮，台電公司暫時切斷學校及鄰近區域電力，消防隊離場後，台電隨即恢復供電，校內各棟校舍也陸續恢復供電。

校方指出，停電期間造成校內師生、鄰近機構及民眾不便之處，北一女中深表歉意。目前全校已恢復正常供電，各項設備設施皆正常運作，確保開學後正常教學無虞。

校方提到，經火災調查人員初步研判，起火點為活動中心地下室韻律教室，已排除人為因素，詳細起火原因仍在調查中。學校將加強巡檢活動中心老舊電器、線路，並依據火調結果檢討。

台電 消防隊 北一女

