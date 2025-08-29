聽新聞
0:00 / 0:00
北一女活動中心地下室冒煙急斷電 校方曝起火點「已排除人為因素」
【問卷調查】
生成式AI闖進校園！聯合新聞網正在調查「大學生使用生成式AI工具的習慣」，誠摯邀請各科系大學、碩博士學生填寫問卷。 ➡️點擊填答
今天上午傳出北一女活動中心地下室冒煙，消防隊獲報到場灑水、排煙，台電一度切斷學校與鄰近區域電力。校方說，火調人員初判起火點在活動中心地下室韻律教室，已排除人為因素，學校將加強巡檢活動中心老舊電器、線路。
北一女表示，今日上午10時8分發現活動中心地下室冒煙，校內人員立即趕赴現場處理，但濃煙過大無法進入現場，隨即通報消防隊前來支援。經消防隊員灑水、排煙，確認現場已無安全疑慮後，消防隊員於中午12時左右撤離。無任何人員受傷。
校方說，消防隊救災期間，基於安全考慮，台電公司暫時切斷學校及鄰近區域電力，消防隊離場後，台電隨即恢復供電，校內各棟校舍也陸續恢復供電。
校方指出，停電期間造成校內師生、鄰近機構及民眾不便之處，北一女中深表歉意。目前全校已恢復正常供電，各項設備設施皆正常運作，確保開學後正常教學無虞。
校方提到，經火災調查人員初步研判，起火點為活動中心地下室韻律教室，已排除人為因素，詳細起火原因仍在調查中。學校將加強巡檢活動中心老舊電器、線路，並依據火調結果檢討。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言