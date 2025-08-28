快訊

新竹國小附設幼兒園新建校舍啟用 6班全額滿

中央社／ 新竹市28日電
新竹市新竹國小附設幼兒園暨振興市民活動中心今天啟用，新竹市府指出，該園原有3至5歲班3班，新增2歲專班2班及3至5歲混齡班1班，總計6班，一開放即全數額滿。

竹市府發布新聞稿表示，新竹國小創校已有128年，是竹市歷史最悠久的學校，竹小附設幼兒園暨振興市民活動中心斥資逾新台幣1億7100萬元，歷時2年多完工。

竹市府表示，竹小附設幼兒園原有3至5歲班3班，新增2歲專班2班及3至5歲混齡班1班，總計6班，一開放即全數額滿，將持續強化幼兒教育資源。

新竹市府民政處表示，振興里過去長期借用地下1樓防空避難室作為集會場所，因設施老舊且缺乏無障礙設備，新建的振興市民活動中心將提供全齡友善課程，供里民申請使用。

竹市府工務處表示，新建工程地下1層、地上2層，面向南大路並銜接既有通學步道，整合幼兒園與市民活動中心功能，兼顧教育及社區使用需求，展現校園與社區共榮理念。

新竹 台幣 幼兒園

