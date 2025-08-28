雲林最特殊的開學始業式 下崙國小開筆禮為新生開智慧

少子化，雲林縣口湖鄉下崙國小逆勢成長，今年一年級新生增至兩班，今天學校與下崙福安宮攜手依古俗以「硃砂啟智・新生開筆」舉辦始業式，為孩子開啟智慧之門，讓新生在充滿儀式感的氛圍中，開啟學習旅程。

口湖鄉下崙國小今天在兒童樂隊精彩演奏中，為硃砂啟智揭開序幕，數十名新生在導師與家長帶領下，穿著古裝依古禮在鐘鼓聲中展開「開筆六關」儀式，莊嚴隆重。

儀式包括「正衣冠、淨手淨心」，每個人通過象徵勤勞、聰明、平安的「三門」、向讀書王爺「丁府八千歲」團拜獻禮，再由長官為新生點上象徵開啟智慧的硃砂，最後再由孩子擊鼓明志，在師長陪伴下描紅書寫「仁義忠厚」4字，期許善良寬厚、勤奮向學。

福安宮主委陳博恩表示，該廟主神丁府八千歲從小到老手不離卷，非常愛讀書，被後人尊稱為「讀書王爺」，期待透過開筆禮儀式，讓孩子學習丁府八千歲「仁義褆身、忠厚維家」精神。

下崙國小車達校長感謝福安宮的支持，他說，透過儀式能讓孩子明白學習的重要性，並在心中種下勤奮向學、孝親尊師的種子，同時更認識並親近家鄉的信仰。

福安宮也送給新生「啟蒙十樣禮」，每件禮物皆富含深意，例如象徵「開啟智慧」的書、代表「平平安安」的蘋果，及提醒孩子「規規矩矩」的直尺。