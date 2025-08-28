快訊

急撤員工！記憶體大廠美光「白色廢氣」洩漏 4人嘔吐共12人就醫

不是珍奶！外媒點名「1台灣經典飲料」更清爽 在家也能輕鬆做

聽新聞
0:00 / 0:00

雲林最特殊的開學始業式 下崙國小開筆禮為新生開智慧

聯合報／ 記者蔡維斌／雲林即時報導
口湖鄉下崙國小新生今天在當地福安宮舉行特別的「硃砂啟智・新生開筆」始業式，小朋友通過智慧門，擊響智慧鼓，期勉勤學向上。記者蔡維斌／翻攝
口湖鄉下崙國小新生今天在當地福安宮舉行特別的「硃砂啟智・新生開筆」始業式，小朋友通過智慧門，擊響智慧鼓，期勉勤學向上。記者蔡維斌／翻攝
【問卷調查】

生成式AI闖進校園！聯合新聞網正在調查「大學生使用生成式AI工具的習慣」，誠摯邀請各科系大學、碩博士學生填寫問卷。 ➡️點擊填答

少子化，雲林縣口湖鄉下崙國小逆勢成長，今年一年級新生增至兩班，今天學校與下崙福安宮攜手依古俗以「硃砂啟智・新生開筆」舉辦始業式，為孩子開啟智慧之門，讓新生在充滿儀式感的氛圍中，開啟學習旅程。

口湖鄉下崙國小今天在兒童樂隊精彩演奏中，為硃砂啟智揭開序幕，數十名新生在導師與家長帶領下，穿著古裝依古禮在鐘鼓聲中展開「開筆六關」儀式，莊嚴隆重。

儀式包括「正衣冠、淨手淨心」，每個人通過象徵勤勞、聰明、平安的「三門」、向讀書王爺「丁府八千歲」團拜獻禮，再由長官為新生點上象徵開啟智慧的硃砂，最後再由孩子擊鼓明志，在師長陪伴下描紅書寫「仁義忠厚」4字，期許善良寬厚、勤奮向學。

福安宮主委陳博恩表示，該廟主神丁府八千歲從小到老手不離卷，非常愛讀書，被後人尊稱為「讀書王爺」，期待透過開筆禮儀式，讓孩子學習丁府八千歲「仁義褆身、忠厚維家」精神。

下崙國小車達校長感謝福安宮的支持，他說，透過儀式能讓孩子明白學習的重要性，並在心中種下勤奮向學、孝親尊師的種子，同時更認識並親近家鄉的信仰。

福安宮也送給新生「啟蒙十樣禮」，每件禮物皆富含深意，例如象徵「開啟智慧」的書、代表「平平安安」的蘋果，及提醒孩子「規規矩矩」的直尺。

下崙國小家長會長許志男也送新生彩色筆，期待大家勤學，為自己彩繪出美麗的人生。最後廟前大合照，為開筆禮畫下圓滿句點，留給孩子永生難忘的啟蒙回憶。

口湖鄉下崙國小新生今天在當地福安宮舉行特別的「硃砂啟智・新生開筆」始業式。記者蔡維斌／攝影
口湖鄉下崙國小新生今天在當地福安宮舉行特別的「硃砂啟智・新生開筆」始業式。記者蔡維斌／攝影
口湖鄉下崙國小新生今天在當地福安宮舉行特別的「硃砂啟智・新生開筆」始業式。記者蔡維斌／攝影
口湖鄉下崙國小新生今天在當地福安宮舉行特別的「硃砂啟智・新生開筆」始業式。記者蔡維斌／攝影
口湖鄉下崙國小新生今天在當地福安宮舉行特別的「硃砂啟智・新生開筆」始業式，小朋友通過智慧門，擊響智慧鼓，期勉勤學向上。記者蔡維斌／攝影
口湖鄉下崙國小新生今天在當地福安宮舉行特別的「硃砂啟智・新生開筆」始業式，小朋友通過智慧門，擊響智慧鼓，期勉勤學向上。記者蔡維斌／攝影

禮物 口湖鄉

延伸閱讀

快開學了！彰化還有8名代理教師缺額 教師團體指出難聘足主因

養豬廢水資源化未達5%將受罰 雲林添購沼渣集運車完成最後1哩路

開學前嘉義市放寬腸病毒停課標準 減輕家長壓力兼顧防疫

剛開學…明尼蘇達州小學爆槍擊2童遇難 槍手自戕身亡

相關新聞

雲林最特殊的開學始業式 下崙國小開筆禮為新生開智慧

少子化，雲林縣口湖鄉下崙國小逆勢成長，今年一年級新生增至兩班，今天學校與下崙福安宮攜手依古俗以「硃砂啟智・新生開筆」舉辦...

埔子消防分隊前進校園教CPR 強化中埔國小教職員緊急應變力

新的學期即將開始，為提升學校面對緊急狀況時的應變作為，桃園市消防局第一大隊埔子分隊與轄內中埔國民小學針對校內教職員辦理緊急救護宣導課程，教導緊急包紮及心肺復甦術處置，以強化災害發生時的應變能力。

大溪消防分隊防災宣導幼兒園登場 提醒學童住警器的重要性

桃園市大溪消防分隊於今(28)日前往所轄大溪農會附設幼兒園，辦理住宅用火災警報器認識與避難逃生宣導活動，並結合自衛消防編組訓練，提升學童及教職員之防災意識與緊急應變能力。

影／南市校園健康主播比賽 不敢開口的話題也可以這麼輕鬆

為落實「兒童權利公約」，並提升學生對健康議題的關注與自覺，台南市教育局舉辦「校園健康主播比賽」，其中麻豆國小以「破解校園...

開學前嘉義市放寬腸病毒停課標準 減輕家長壓力兼顧防疫

嘉義市政府今天宣布調整腸病毒停課標準，目的在守住防疫的同時，也減輕家長因停課照顧孩子負擔。新制即日起上路，適用於幼兒園、...

竹市東區人口增加 新竹國小附設幼兒園暨振興市民活動中心今啟用

已有128年歷史的新竹國小其附設幼兒園原有3至5歲班共3班，隨著竹科就業機會吸引大量移入人口，東區人口持續增加，市府在附...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。