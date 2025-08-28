快訊

前立委陳歐珀涉收賄、詐助理費829萬 求刑24年2月 低頭駝背移審法院

北市抽驗蔬果殘留農藥！兄弟大飯店蘭花廳、金馥記脆皮烤鴨上榜

奪命影像曝！大貨車沒拉手煞倒退嚕 司機車後撿東西被夾死

聽新聞
0:00 / 0:00

大溪消防分隊防災宣導幼兒園登場 提醒學童住警器的重要性

桃園電子報／ 桃園電子報
【問卷調查】

生成式AI闖進校園！聯合新聞網正在調查「大學生使用生成式AI工具的習慣」，誠摯邀請各科系大學、碩博士學生填寫問卷。 ➡️點擊填答

S 18473013 0
桃園市大溪消防分隊前往大溪農會附設幼兒園，辦理住宅用火災警報器認識與避難逃生宣導活動。圖：讀者提供

桃園市大溪消防分隊於今(28)日前往所轄大溪農會附設幼兒園，辦理住宅用火災警報器認識與避難逃生宣導活動，並結合自衛消防編組訓練，提升學童及教職員之防災意識與緊急應變能力。

S 18473011 0
大溪分隊希望孩童將所學帶回家庭讓防災觀念從校園延伸到每一戶人家。圖：讀者提供

大溪分隊提到，此次宣導活動中，消防人員特別準備放大版的住宅用火災警報器模型，讓小朋友直觀認識住警器的外觀、功能及警報聲，並向師生強調裝設住警器能遇家中火災發生時，可即早發出警報，讓家中成員及時逃生；此外，火災時如何避難逃生呢?消防員表示「小火快逃、濃煙關門，是成功逃生的關鍵。」且考量幼兒災時需成人協助避難，消防人員特別針對此特性，協助教職員規劃適當的疏散動線與安撫指令，以強化引導疏散流程。最後進行自衛消防編組演練，模擬起火點後依通報、滅火與避難引導等程序進行訓練，提升教職員與學童在緊急狀況下的應變熟練度。

大溪分隊長劉晏汝表示，住警器可於火災初期發出警示，爭取黃金逃生時間，是每個家庭都應安裝的防災利器，此次進入幼兒園辦理宣導，目的是為了增加幼兒對住宅用火災警報器的認識以及對警報聲響的辨識能力，有助於在突發狀況中降低慌亂，加速配合疏散指令。透過與幼兒園的攜手合作，將防災教育向下扎根至學齡階段，除了強化師生的防災意識與應變能力外，更希望孩童將所學帶回家庭讓防災觀念從校園延伸到每一戶人家。

本文章來自《桃園電子報》。原文：大溪消防分隊防災宣導幼兒園登場 提醒學童住警器的重要性

延伸閱讀：

  1. 全球智慧20大獎傳捷報 桃園交通局科技應用成果獲肯定
  2. 罷免投票在即 警政署加強掃蕩黑幫組織犯罪

警報 火災 幼兒園

延伸閱讀

備戰珍珠國際海岸音樂節 桃園消防下水實戰精進船艇操作技能

台中新光三越拚復業 八大項目修復需經三級檢核機制

日本防災教育學會抵雲林交流 肯定台灣的科技防災教育

30秒創意防災！南市短影音創作比賽「穿越時空的緊急避難包」

相關新聞

埔子消防分隊前進校園教CPR 強化中埔國小教職員緊急應變力

新的學期即將開始，為提升學校面對緊急狀況時的應變作為，桃園市消防局第一大隊埔子分隊與轄內中埔國民小學針對校內教職員辦理緊急救護宣導課程，教導緊急包紮及心肺復甦術處置，以強化災害發生時的應變能力。

大溪消防分隊防災宣導幼兒園登場 提醒學童住警器的重要性

桃園市大溪消防分隊於今(28)日前往所轄大溪農會附設幼兒園，辦理住宅用火災警報器認識與避難逃生宣導活動，並結合自衛消防編組訓練，提升學童及教職員之防災意識與緊急應變能力。

影／南市校園健康主播比賽 不敢開口的話題也可以這麼輕鬆

為落實「兒童權利公約」，並提升學生對健康議題的關注與自覺，台南市教育局舉辦「校園健康主播比賽」，其中麻豆國小以「破解校園...

開學前嘉義市放寬腸病毒停課標準 減輕家長壓力兼顧防疫

嘉義市政府今天宣布調整腸病毒停課標準，目的在守住防疫的同時，也減輕家長因停課照顧孩子負擔。新制即日起上路，適用於幼兒園、...

竹市東區人口增加 新竹國小附設幼兒園暨振興市民活動中心今啟用

已有128年歷史的新竹國小其附設幼兒園原有3至5歲班共3班，隨著竹科就業機會吸引大量移入人口，東區人口持續增加，市府在附...

中小學「蔬食日」廚餘爆量！立委籲檢討口味、增加多元植物性蛋白

開學在即，立委劉書彬與監督施政聯盟召集人陳椒華今召開「學校蔬食日2.0」記者會，呼籲教育部正視近年校園無肉日、蔬食日成效...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。