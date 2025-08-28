桃園市大溪消防分隊前往大溪農會附設幼兒園，辦理住宅用火災警報器認識與避難逃生宣導活動。圖：讀者提供

桃園市大溪消防分隊於今(28)日前往所轄大溪農會附設幼兒園，辦理住宅用火災警報器認識與避難逃生宣導活動，並結合自衛消防編組訓練，提升學童及教職員之防災意識與緊急應變能力。

大溪分隊希望孩童將所學帶回家庭讓防災觀念從校園延伸到每一戶人家。圖：讀者提供

大溪分隊提到，此次宣導活動中，消防人員特別準備放大版的住宅用火災警報器模型，讓小朋友直觀認識住警器的外觀、功能及警報聲，並向師生強調裝設住警器能遇家中火災發生時，可即早發出警報，讓家中成員及時逃生；此外，火災時如何避難逃生呢?消防員表示「小火快逃、濃煙關門，是成功逃生的關鍵。」且考量幼兒災時需成人協助避難，消防人員特別針對此特性，協助教職員規劃適當的疏散動線與安撫指令，以強化引導疏散流程。最後進行自衛消防編組演練，模擬起火點後依通報、滅火與避難引導等程序進行訓練，提升教職員與學童在緊急狀況下的應變熟練度。

大溪分隊長劉晏汝表示，住警器可於火災初期發出警示，爭取黃金逃生時間，是每個家庭都應安裝的防災利器，此次進入幼兒園辦理宣導，目的是為了增加幼兒對住宅用火災警報器的認識以及對警報聲響的辨識能力，有助於在突發狀況中降低慌亂，加速配合疏散指令。透過與幼兒園的攜手合作，將防災教育向下扎根至學齡階段，除了強化師生的防災意識與應變能力外，更希望孩童將所學帶回家庭讓防災觀念從校園延伸到每一戶人家。

本文章來自《桃園電子報》。原文：大溪消防分隊防災宣導幼兒園登場 提醒學童住警器的重要性