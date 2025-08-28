快訊

前立委陳歐珀涉收賄、詐助理費829萬 求刑24年2月 低頭駝背移審法院

北市抽驗蔬果殘留農藥！兄弟大飯店蘭花廳、金馥記脆皮烤鴨上榜

奪命影像曝！大貨車沒拉手煞倒退嚕 司機車後撿東西被夾死

聽新聞
0:00 / 0:00

埔子消防分隊前進校園教CPR 強化中埔國小教職員緊急應變力

桃園電子報／ 桃園電子報
【問卷調查】

生成式AI闖進校園！聯合新聞網正在調查「大學生使用生成式AI工具的習慣」，誠摯邀請各科系大學、碩博士學生填寫問卷。 ➡️點擊填答

20250828 104048 0 scaled
埔子分隊與轄內中埔國民小學針對校內教職員辦理緊急救護宣導課程。圖：消防局提供

新的學期即將開始，為提升學校面對緊急狀況時的應變作為，桃園市消防局第一大隊埔子分隊與轄內中埔國民小學針對校內教職員辦理緊急救護宣導課程，教導緊急包紮及心肺復甦術處置，以強化災害發生時的應變能力。

20250828 110329 0 scaled
課程教導緊急包紮及心肺復甦術處置，以強化災害發生時的應變能力。圖：消防局提供

此次宣導課程以緊急救護作為主題，主要以校內發生緊急事件時，教職員於初期可進行的緊急處置，內容包含傷口包紮與CPR操作。傷口包紮課程是以校內常見的學童於活動中不慎受傷，造成四肢、頭部擦挫傷而進行緊急處置，於第一時間穩定傷勢，可以有效避免二次傷害，並等待救護人員接手處置、送醫；CPR課程為模擬當發現有人呈現無意識、無呼吸、無脈搏時，應立即施予CPR，並同步使用自動體外心臟電擊去顫器，把握黃金救援時間，給予最佳的處置，可大幅提升患者的存活率。

埔子分隊長江宗晏表示，希望透過此次救護宣導課程，讓大家學習到基礎的緊急救護觀念，並透過實際的演練了解各項操作的要領，在未來面臨緊急狀況時，可以好好保護個人及身邊的家人的安全。

本文章來自《桃園電子報》。原文：埔子消防分隊前進校園教CPR 強化中埔國小教職員緊急應變力

延伸閱讀：

  1. 【有片】路口遭汽車擊落 女騎士倒地哀嚎畫面曝
  2. 公車拋錨路中央 桃警聯手熱心民眾齊力排除事故

CPR 中埔 小學

延伸閱讀

男胸悶喘到差點喪命 消防雲端連線醫師給藥搶救成功

非屬體制內！北市逾500代理教師領不到敬師禮金 教育局允評估

只有討錢與家暴 教職員兒控父從未照顧他、請求免扶養…法院這樣判

板模工投入彰化義消行列 張博皓獲選救護志工菁英

相關新聞

埔子消防分隊前進校園教CPR 強化中埔國小教職員緊急應變力

新的學期即將開始，為提升學校面對緊急狀況時的應變作為，桃園市消防局第一大隊埔子分隊與轄內中埔國民小學針對校內教職員辦理緊急救護宣導課程，教導緊急包紮及心肺復甦術處置，以強化災害發生時的應變能力。

大溪消防分隊防災宣導幼兒園登場 提醒學童住警器的重要性

桃園市大溪消防分隊於今(28)日前往所轄大溪農會附設幼兒園，辦理住宅用火災警報器認識與避難逃生宣導活動，並結合自衛消防編組訓練，提升學童及教職員之防災意識與緊急應變能力。

影／南市校園健康主播比賽 不敢開口的話題也可以這麼輕鬆

為落實「兒童權利公約」，並提升學生對健康議題的關注與自覺，台南市教育局舉辦「校園健康主播比賽」，其中麻豆國小以「破解校園...

開學前嘉義市放寬腸病毒停課標準 減輕家長壓力兼顧防疫

嘉義市政府今天宣布調整腸病毒停課標準，目的在守住防疫的同時，也減輕家長因停課照顧孩子負擔。新制即日起上路，適用於幼兒園、...

竹市東區人口增加 新竹國小附設幼兒園暨振興市民活動中心今啟用

已有128年歷史的新竹國小其附設幼兒園原有3至5歲班共3班，隨著竹科就業機會吸引大量移入人口，東區人口持續增加，市府在附...

中小學「蔬食日」廚餘爆量！立委籲檢討口味、增加多元植物性蛋白

開學在即，立委劉書彬與監督施政聯盟召集人陳椒華今召開「學校蔬食日2.0」記者會，呼籲教育部正視近年校園無肉日、蔬食日成效...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。