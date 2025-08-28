埔子分隊與轄內中埔國民小學針對校內教職員辦理緊急救護宣導課程。圖：消防局提供

新的學期即將開始，為提升學校面對緊急狀況時的應變作為，桃園市消防局第一大隊埔子分隊與轄內中埔國民小學針對校內教職員辦理緊急救護宣導課程，教導緊急包紮及心肺復甦術處置，以強化災害發生時的應變能力。

課程教導緊急包紮及心肺復甦術處置，以強化災害發生時的應變能力。圖：消防局提供

此次宣導課程以緊急救護作為主題，主要以校內發生緊急事件時，教職員於初期可進行的緊急處置，內容包含傷口包紮與CPR操作。傷口包紮課程是以校內常見的學童於活動中不慎受傷，造成四肢、頭部擦挫傷而進行緊急處置，於第一時間穩定傷勢，可以有效避免二次傷害，並等待救護人員接手處置、送醫；CPR課程為模擬當發現有人呈現無意識、無呼吸、無脈搏時，應立即施予CPR，並同步使用自動體外心臟電擊去顫器，把握黃金救援時間，給予最佳的處置，可大幅提升患者的存活率。

埔子分隊長江宗晏表示，希望透過此次救護宣導課程，讓大家學習到基礎的緊急救護觀念，並透過實際的演練了解各項操作的要領，在未來面臨緊急狀況時，可以好好保護個人及身邊的家人的安全。

本文章來自《桃園電子報》。原文：埔子消防分隊前進校園教CPR 強化中埔國小教職員緊急應變力