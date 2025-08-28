快訊

影／南市校園健康主播比賽 不敢開口的話題也可以這麼輕鬆

聯合報／ 記者鄭惠仁／台南即時報導
台南市教育局舉辦「校園健康主播比賽」，其中麻豆國小以「破解校園傳說！麻豆國小的神秘寶盒到底藏著什麼？」榮獲第一名，今天受表揚。記者鄭惠仁／攝影
台南市教育局舉辦「校園健康主播比賽」，其中麻豆國小以「破解校園傳說！麻豆國小的神秘寶盒到底藏著什麼？」榮獲第一名，今天受表揚。記者鄭惠仁／攝影
為落實「兒童權利公約」，並提升學生對健康議題的關注與自覺，台南市教育局舉辦「校園健康主播比賽」，其中麻豆國小以「破解校園傳說！麻豆國小的神秘寶盒到底藏著什麼？」榮獲第一名，今天受表揚，並現場表演，令人驚豔。

教育局說明，比賽活動內容以多項健康主題作為核心，如視力保健、口腔衛生、健康體位、正確用藥與全民健保、菸檳防制、性教育與正向心理健康促進等，參賽作品不僅在形式上創新多元，更在內容上展現學生深刻的健康素養。

榮獲第一名的麻豆國小作品內容以具創意的「都市傳說」主題為包裝，學生化身YouTuber風格校園主播，幽默導入月經教育議題，拆解神秘寶盒，打破生理期的尷尬與禁忌，影片自然輕鬆，讓師生及同儕更理解生理期與性別教育的連結，提升尊重與理解。

第二名新化國小以口腔保健為主題，跨域結合音樂教育，邀請音樂老師創作「潔牙笑嘻嘻」歌曲，旋律輕快、歌詞生動，影片中受訪的學生在歡樂氛圍中學習潔牙技巧，落實「餐後潔牙」與「選擇健康飲食」的健康習慣。

也獲第二名的立人國小聚焦健康體位，以「85210」健康密碼為核心，由學生擔任主播，介紹運動、飲食與心理健康等主題，呈現活潑的健康生活樣貌，也讓健康教育變得更貼近生活、趣味十足。

第三名安平國小以「五正四樂」正向心理健康促進為核心，學生擔任小主播、小記者，幽默展演日常情境，介紹「心情溫度計」檢視情緒的做法，並強調透過正念、運動、藝術與關懷等方式，穩定情緒、增進心理韌性。

主播 校園 健康飲食

