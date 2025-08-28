開學前嘉義市放寬腸病毒停課標準 減輕家長壓力兼顧防疫

嘉義市政府今天宣布調整腸病毒停課標準，目的在守住防疫的同時，也減輕家長因停課照顧孩子負擔。新制即日起上路，適用於幼兒園、托嬰中心及早期療育機構。

過去規定相當嚴格，幼兒園、托嬰中心及早療機構，採「727」標準，也就是同班7天內若有2名幼童確診，就必須全班停課7天；國小低年級則是「737」，中高年級「747」。市府考量大部分腸病毒屬輕症，取消了國小以上的停課規定，只針對學前教托育機構管理。

新標準更具彈性，只有3種情況下才會強制停課：全國爆發腸病毒A71型疫情時，全市學前機構一律依「727」停課。若某行政區出現A71型或重症個案，該區域內機構依規定執行停課。機構內若出現通報重症並檢出D68型病毒，該班停課7天。

衛生局長廖育瑋表示，雖然放寬停課，但各機構仍要嚴格落實防疫，包括主動通報、加強環境與教具消毒，提醒家長注意孩子狀況。感染腸病毒的幼童應在家休養7天，不送托、不上課，避免傳染。提醒民眾，勤洗手是最有效防治方式，把握「吃東西前、接觸嬰幼兒前、擤鼻涕後、上廁所後、看病前後」5大時機。由於酒精對腸病毒效果有限，建議使用500 ppm漂白水擦拭地板、玩具及門把，靜置10分鐘再清水擦拭，才能有效消毒。