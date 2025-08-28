竹市東區人口增加 新竹國小附設幼兒園暨振興市民活動中心今啟用

快訊

聯合報／ 記者王駿杰／新竹即時報導
工務處表示，新竹國小附設幼兒園暨振興市民活動中心的新建工程為地下1層、地上2層建築，面臨南大路並銜接既有通學步道。記者王駿杰／攝影
已有128年歷史的新竹國小其附設幼兒園原有3至5歲班共3班，隨著竹科就業機會吸引大量移入人口，東區人口持續增加，市府在附設幼兒園規畫增設2歲專班，並整合里民活動需求，興建「新竹國小附設幼兒園暨振興市民活動中心」，於今天完工啟用，未來將獨立管理並提供市民鄰里交誼與活動使用。

工務處表示，新竹國小附設幼兒園暨振興市民活動中心的新建工程為地下1層、地上2層建築，面臨南大路並銜接既有通學步道。建物整合幼兒園與市民活動中心功能，兼具教育與社區使用需求，創造複合型空間，實現校園與社區共榮的理想，為新竹打造幸福安居的科技城增添亮點。

教育處表示，新竹國小附設幼兒園原有3至5歲班3班，全案經教育部補助8454萬元、內政部補助400萬元，加上市府自籌約8248萬元，總經費約1億7102萬元，將附幼擴充為3至5歲班4班及2歲專班2班，總共6班，新園舍預計於114學年度第1學期啟用，合計152個招生名額，並結合市民活動中心。

民政處表示，振興里過去長期借用新竹國小地下1樓防空避難空間作為里民集會場所，但因設施老舊且缺乏無障礙設備，對長者使用相當不便。重建後的振興市民活動中心位於新建物1樓，活動面積274平方公尺（約82坪），空間寬敞明亮，除提供鄰里集會與節慶活動使用外，亦可開辦全齡友善課程，促進跨世代互動與終身學習，進一步凝聚社區情感，成為居民休閒與交流的優質場域。民眾如有使用需求，可向東區區公所申請借用，或透過本市「數位申辦服務平台」線上申請並繳納相關規費。

另外，教育處補充，市府近兩年挹注約1億1470萬元經費支持新竹國小進行百齡樓修復、地震災損復原及無障礙環境改善等工程，致力優化校園環境，這次嶄新園舍不僅象徵市府對下一代教育的重視與承諾，也展現持續推動公共化教保服務的努力。

