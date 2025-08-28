快訊

中小學「蔬食日」廚餘爆量！立委籲檢討口味、增加多元植物性蛋白

聯合報／ 記者許維寧／台北即時報導
立委劉書彬（右）與監督施政聯盟召集人陳椒華（中）今召開「學校蔬食日2.0」記者會，呼籲教育部正視近年校園無肉日、蔬食日成效不彰導致廚餘過多的問題。記者許維寧／攝影
立委劉書彬（右）與監督施政聯盟召集人陳椒華（中）今召開「學校蔬食日2.0」記者會，呼籲教育部正視近年校園無肉日、蔬食日成效不彰導致廚餘過多的問題。記者許維寧／攝影
開學在即，立委劉書彬與監督施政聯盟召集人陳椒華今召開「學校蔬食日2.0」記者會，呼籲教育部正視近年校園無肉日、蔬食日成效不彰導致廚餘過多的問題，檢討現行餐點口味，納入豆類、堅果等多元植物性蛋白，讓學子能吃到合口味的低碳蔬食。

劉書彬表示，教育部約從2021年起發函學校推動無肉日，據統計，目前約55%國中小推動蔬食日，但家長和學生屢屢反映蔬食日午餐不好吃、不合學生口味，最終導致當日廚餘堆積如山，失去意義。

對此，劉書彬說，建議教育部推動學校蔬食日2.0，多採用多元植物性蛋白，如將豆類、堅果、菇類、大豆製品等均納入菜單；營養師應和廚師一同研發合作，設計符合學生口味的蔬食餐；再者，應將蔬食日結合教育，讓學生了解為什麼要吃蔬食，連結飲食教育和氣候環境。

陳椒華表示，廚餘量偏高代表學生不愛吃，食譜應當加入「好吃的」植物性蛋白，如植物肉、素鬆等。也呼籲教育部應與地方政府制定推廣廚餘減量改善計畫，建議比照台中市、台南市等經驗，將每周一日蔬食餐納入營養午餐自治條例並提供資源協助。

立委陳昭姿則表示，現行的蔬食日因為餐點不受學生歡迎，恐導致學生未來多排斥低碳飲食。政府有善意做推廣，但不應該因為執行不當功虧一簣，呼籲教育部應檢討蔬食餐點的口味和營養設計。

教育部則回應，蔬食日不好吃確實是近年重視的課題，教育部每年暑假均邀請廚工等參與交流工作坊，討論蔬食料理烹飪技巧、何種做法較合學生口味；也會跟營養師持續討論，開立菜單時，須兼顧營養與美味。

教育部也說，目前設有「學校午餐食物內容及營養基準」，主要參考衛福部「每日飲食指南」等三項指標訂立，又因應營養資訊、科學研究成果，每日飲食指南將於今年底修正，屆時教育部將配合衛福部年底修正方案，將與專家學者一同討論，訂立更適合的新版本營養基準。

廚餘 教育部

相關新聞

開學前嘉義市放寬腸病毒停課標準 減輕家長壓力兼顧防疫

嘉義市政府今天宣布調整腸病毒停課標準，目的在守住防疫的同時，也減輕家長因停課照顧孩子負擔。新制即日起上路，適用於幼兒園、...

竹市東區人口增加 新竹國小附設幼兒園暨振興市民活動中心今啟用

已有128年歷史的新竹國小其附設幼兒園原有3至5歲班共3班，隨著竹科就業機會吸引大量移入人口，東區人口持續增加，市府在附...





楊瓊瓔爭取8千萬「改善中市23校老舊廁所」 4萬名學生受惠

台中市許多國中小學廁所使用超過二、三十年，因早期設計不良，常見管線堵塞、通風不足、異味瀰漫、光線昏暗及地面積水等問題，不...

嘉市興華中學與日本料理名校締結姊妹校 體驗匠人教育

嘉義市興華中學為深化台日技職教育、餐旅文化與學術交流於本月25至29日前往日本，展開5天跨國交流學習之旅；興華董事長王崇...

南一中董怡君獲師鐸獎 用音樂點亮孩子眼睛、用創意打開學習門窗

台南一中老師董怡君創新音樂課程與教材設計，並創辦「博物館學」課程，耕耘跨領域教學與藝術教育，引領學生走出迷惘、找到人生方...

