中小學「蔬食日」廚餘爆量！立委籲檢討口味、增加多元植物性蛋白

開學在即，立委劉書彬與監督施政聯盟召集人陳椒華今召開「學校蔬食日2.0」記者會，呼籲教育部正視近年校園無肉日、蔬食日成效不彰導致廚餘過多的問題，檢討現行餐點口味，納入豆類、堅果等多元植物性蛋白，讓學子能吃到合口味的低碳蔬食。

劉書彬表示，教育部約從2021年起發函學校推動無肉日，據統計，目前約55%國中小推動蔬食日，但家長和學生屢屢反映蔬食日午餐不好吃、不合學生口味，最終導致當日廚餘堆積如山，失去意義。

對此，劉書彬說，建議教育部推動學校蔬食日2.0，多採用多元植物性蛋白，如將豆類、堅果、菇類、大豆製品等均納入菜單；營養師應和廚師一同研發合作，設計符合學生口味的蔬食餐；再者，應將蔬食日結合教育，讓學生了解為什麼要吃蔬食，連結飲食教育和氣候環境。

陳椒華表示，廚餘量偏高代表學生不愛吃，食譜應當加入「好吃的」植物性蛋白，如植物肉、素鬆等。也呼籲教育部應與地方政府制定推廣廚餘減量改善計畫，建議比照台中市、台南市等經驗，將每周一日蔬食餐納入營養午餐自治條例並提供資源協助。

立委陳昭姿則表示，現行的蔬食日因為餐點不受學生歡迎，恐導致學生未來多排斥低碳飲食。政府有善意做推廣，但不應該因為執行不當功虧一簣，呼籲教育部應檢討蔬食餐點的口味和營養設計。

教育部則回應，蔬食日不好吃確實是近年重視的課題，教育部每年暑假均邀請廚工等參與交流工作坊，討論蔬食料理烹飪技巧、何種做法較合學生口味；也會跟營養師持續討論，開立菜單時，須兼顧營養與美味。

教育部也說，目前設有「學校午餐食物內容及營養基準」，主要參考衛福部「每日飲食指南」等三項指標訂立，又因應營養資訊、科學研究成果，每日飲食指南將於今年底修正，屆時教育部將配合衛福部年底修正方案，將與專家學者一同討論，訂立更適合的新版本營養基準。