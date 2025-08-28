楊瓊瓔爭取8千萬「改善中市23校老舊廁所」 4萬名學生受惠

快訊

聯合報／ 記者陳秋雲／台中即時報導
立委楊瓊瓔爭取23校122間老舊廁所改善經費，讓學生敢上廁所。圖／楊瓊瓔辦公室提供
台中市許多國中小學廁所使用超過二、三十年，因早期設計不良，常見管線堵塞、通風不足、異味瀰漫、光線昏暗及地面積水等問題，不少學生憋尿、不敢上廁所。立委楊瓊瓔近期協助23校，爭取教育部核定補助8084萬元，進行共計122間老舊廁所翻新，4、5萬名學生受惠。

有家長反映，因廁所環境髒亂，孩子常整天憋尿到補習班或回家才如廁，恐造成健康隱憂。

楊瓊瓔指出，許多學校受限經費，長年無法整建廁所，不僅設備鏽蝕、便器破損，甚至滲水漏水，讓學生避之不及。她強調，「改善校園如廁環境不能再等」，因此極力協助市府教育局向教育部與國教署爭取中央經費。

這波廁所改造工程，將全面更新馬桶、改善通風與採光、優化排水系統，同時增設防滑與無障礙設施，營造明亮、安全、舒適的如廁空間。

楊瓊瓔認為，廁所改善不僅關乎衛生，也屬於美感教育的一環，能讓孩子在校園中安心學習、快樂成長。

楊瓊瓔回顧，曾爭取教育部補助校園圖書室、廚房及操場設施，成效顯著；此次再獲八千多萬元經費，預計讓122間廁所「脫胎換骨」，期待「廁所再造計畫」重建學生對校園的好印象，開心上學。

