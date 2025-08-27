校護寫信求援 醫院攜手企業贈隱形眼鏡嘉惠體育生
生成式AI闖進校園！聯合新聞網正在調查「大學生使用生成式AI工具的習慣」，誠摯邀請各科系大學、碩博士學生填寫問卷。 ➡️點擊填答
花蓮玉里國中射箭隊是賽場強隊，但差點被近視、散光擊潰。門諾醫院東區視力保健中心與光學公司推出「體育班學生視力照護計畫」，免費提供日拋隱形眼鏡，讓選手看得更清晰。
玉里國中校護鍾昆富發現學生們愈來愈多近視問題，卻因經濟或佩戴困境而苦無解方。於是連寫6封信向花蓮眼科醫院求援，「最後只有門諾醫院回應，願意幫這群孩子找出路。」這一回應，讓玉里國中和97名花蓮體育班學生，得到酷柏光學捐贈的「學童近視專用日拋」隱形眼鏡，每年拿到市價約百萬元的資源，成了孩子們最堅強的眼力補給。
全中運射箭反曲弓2連霸的女選手高卉唐說，弓拉滿時，本該看見的是銳利的紅點，結果卻像隔著玻璃在找目標。看不清對一般人或許只是小事，但對射箭運動員卻是致命傷。但戴上專用日拋隱形眼鏡後，專注度提升許多，「而且度數維持，沒有再惡化」，更能專心在比賽上。
奧運銀牌得主、玉里國中射箭教練王正邦指出，孩子比賽時的自信最關鍵，過去因視力模糊、佩戴眼鏡容易分心，如今日拋隱形眼鏡不僅改善視線，也減少度數增加與戴眼鏡的困擾，讓他們在賽場上更穩定。
門諾醫院副院長許明木說，傳統的近視治療方法如散瞳劑會讓孩子畏光、角膜塑型片需要每天清潔又花錢，對運動員都不方便。學童近視專用日拋隱形眼鏡則相對方便，出國比賽可輕鬆攜帶，卻有同樣控制效果。
「每人每年花費市價約新台幣3萬元，酷柏光學連續3年捐贈，總額近300萬元。」許明木感謝企業支持，也強調這背後換來的，不只是數字，而是孩子們在場上更自在的笑容。
門諾醫院表示，玉里國中射箭隊只是花蓮體育生的縮影。從校護的一封信，到醫院的伸手，再到企業的善意，這場視力保衛戰，讓孩子們在賽場上能看得清楚、射得更準，「當夢想被看見，箭也會飛得更遠」。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言