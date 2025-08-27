校護寫信求援 醫院攜手企業贈隱形眼鏡嘉惠體育生

花蓮玉里國中射箭隊是賽場強隊，但差點被近視、散光擊潰。門諾醫院東區視力保健中心與光學公司推出「體育班學生視力照護計畫」，免費提供日拋隱形眼鏡，讓選手看得更清晰。

玉里國中校護鍾昆富發現學生們愈來愈多近視問題，卻因經濟或佩戴困境而苦無解方。於是連寫6封信向花蓮眼科醫院求援，「最後只有門諾醫院回應，願意幫這群孩子找出路。」這一回應，讓玉里國中和97名花蓮體育班學生，得到酷柏光學捐贈的「學童近視專用日拋」隱形眼鏡，每年拿到市價約百萬元的資源，成了孩子們最堅強的眼力補給。

全中運射箭反曲弓2連霸的女選手高卉唐說，弓拉滿時，本該看見的是銳利的紅點，結果卻像隔著玻璃在找目標。看不清對一般人或許只是小事，但對射箭運動員卻是致命傷。但戴上專用日拋隱形眼鏡後，專注度提升許多，「而且度數維持，沒有再惡化」，更能專心在比賽上。

奧運銀牌得主、玉里國中射箭教練王正邦指出，孩子比賽時的自信最關鍵，過去因視力模糊、佩戴眼鏡容易分心，如今日拋隱形眼鏡不僅改善視線，也減少度數增加與戴眼鏡的困擾，讓他們在賽場上更穩定。

門諾醫院副院長許明木說，傳統的近視治療方法如散瞳劑會讓孩子畏光、角膜塑型片需要每天清潔又花錢，對運動員都不方便。學童近視專用日拋隱形眼鏡則相對方便，出國比賽可輕鬆攜帶，卻有同樣控制效果。

「每人每年花費市價約新台幣3萬元，酷柏光學連續3年捐贈，總額近300萬元。」許明木感謝企業支持，也強調這背後換來的，不只是數字，而是孩子們在場上更自在的笑容。

門諾醫院表示，玉里國中射箭隊只是花蓮體育生的縮影。從校護的一封信，到醫院的伸手，再到企業的善意，這場視力保衛戰，讓孩子們在賽場上能看得清楚、射得更準，「當夢想被看見，箭也會飛得更遠」。