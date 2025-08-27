快訊

台鹽綠能弊案 鴻暉每月匯4萬給蘇坤煌前妻！她稱「是贍養費」

獨／釀全台863人受害…檢破恐怖偷拍暗網 淫魔遭重判16年

普發一萬完成朝野黨團協商！ 特別預算公布後一個月內發放

校護寫信求援 醫院攜手企業贈隱形眼鏡嘉惠體育生

中央社／ 花蓮縣27日電
【問卷調查】

生成式AI闖進校園！聯合新聞網正在調查「大學生使用生成式AI工具的習慣」，誠摯邀請各科系大學、碩博士學生填寫問卷。 ➡️點擊填答

花蓮玉里國中射箭隊是賽場強隊，但差點被近視、散光擊潰。門諾醫院東區視力保健中心與光學公司推出「體育班學生視力照護計畫」，免費提供日拋隱形眼鏡，讓選手看得更清晰。

玉里國中校護鍾昆富發現學生們愈來愈多近視問題，卻因經濟或佩戴困境而苦無解方。於是連寫6封信向花蓮眼科醫院求援，「最後只有門諾醫院回應，願意幫這群孩子找出路。」這一回應，讓玉里國中和97名花蓮體育班學生，得到酷柏光學捐贈的「學童近視專用日拋」隱形眼鏡，每年拿到市價約百萬元的資源，成了孩子們最堅強的眼力補給。

全中運射箭反曲弓2連霸的女選手高卉唐說，弓拉滿時，本該看見的是銳利的紅點，結果卻像隔著玻璃在找目標。看不清對一般人或許只是小事，但對射箭運動員卻是致命傷。但戴上專用日拋隱形眼鏡後，專注度提升許多，「而且度數維持，沒有再惡化」，更能專心在比賽上。

奧運銀牌得主、玉里國中射箭教練王正邦指出，孩子比賽時的自信最關鍵，過去因視力模糊、佩戴眼鏡容易分心，如今日拋隱形眼鏡不僅改善視線，也減少度數增加與戴眼鏡的困擾，讓他們在賽場上更穩定。

門諾醫院副院長許明木說，傳統的近視治療方法如散瞳劑會讓孩子畏光、角膜塑型片需要每天清潔又花錢，對運動員都不方便。學童近視專用日拋隱形眼鏡則相對方便，出國比賽可輕鬆攜帶，卻有同樣控制效果。

「每人每年花費市價約新台幣3萬元，酷柏光學連續3年捐贈，總額近300萬元。」許明木感謝企業支持，也強調這背後換來的，不只是數字，而是孩子們在場上更自在的笑容。

門諾醫院表示，玉里國中射箭隊只是花蓮體育生的縮影。從校護的一封信，到醫院的伸手，再到企業的善意，這場視力保衛戰，讓孩子們在賽場上能看得清楚、射得更準，「當夢想被看見，箭也會飛得更遠」。

視力 近視 隱形眼鏡

延伸閱讀

泰勒絲宣布與凱爾西訂婚 「英語老師和體育老師要結婚」

花蓮射箭小將「視界」重啟 醫院攜手企業免費贈300萬元隱形眼鏡助攻

射箭／世大運國手吳子瑋攜顏子翔 世青個人賽摘銅

秦楊深夜突發文「先走一步」嚇壞眾人 原因曝光全因視力問題

相關新聞

嘉市興華中學與日本料理名校締結姊妹校 體驗匠人教育

嘉義市興華中學為深化台日技職教育、餐旅文化與學術交流於本月25至29日前往日本，展開5天跨國交流學習之旅；興華董事長王崇...

南一中董怡君獲師鐸獎 用音樂點亮孩子眼睛、用創意打開學習門窗

台南一中老師董怡君創新音樂課程與教材設計，並創辦「博物館學」課程，耕耘跨領域教學與藝術教育，引領學生走出迷惘、找到人生方...

光仁小學敬師禮 學生用行動說「會認真學習」

天主教光仁小學日前舉辦英語夏令營成果展暨敬師成長禮，逾百名一年級新生分組上台展現三周的學習成果，並莊重承諾：「我會認真學...

不景氣！台西鄉開辦學校餐費全免 綠能回饋減輕負擔家長有感

雲林縣台西鄉於112學年度實施學生營養午餐優惠方案，全鄉國中小及公立幼兒園約600多人，學生每人只繳350元半價金額，因...

台中自由國小等校組亞太棒球代表隊 國際組第二、世界賽第三

台中市自由國小等校組成的亞太代表隊凱旋歸國，到美國參加2025年貝比魯斯聯盟世界大賽U12比賽，獲國際組第二名及世界賽第...

南大附小創校130年 「 球夢起飛」台鋼獵鷹到校指導熱血又感動

南大附小迎接創校130周年，今天下午舉辦「球夢起飛，與鷹同行」籃球交流活動，邀請台鋼獵鷹到校指導。透過職業球員的示範與互...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。