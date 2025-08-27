快訊

罷免傅崐萁失敗！「台派」咖啡店黯然關了 從花蓮轉台南開店

與中央同步改組 民進黨4部門主管換人

擺脫「情勒鳥」APP！Google翻譯推教學模式搶市 還有超強即時翻譯

嘉市興華中學與日本料理名校締結姊妹校 體驗匠人教育

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導
嘉義市興華學生和日本西東京調理師專門學校交流學習餐飲技藝，並實作炸蝦丼飯、波蘿麵包，體驗日本技職教育品質與細節。圖／興華中學提供
嘉義市興華學生和日本西東京調理師專門學校交流學習餐飲技藝，並實作炸蝦丼飯、波蘿麵包，體驗日本技職教育品質與細節。圖／興華中學提供
【文教熱話題】

📖對身為大學生、碩博士生的你來說，ChatGPT是Deadline當天拯救你的作業幫手，還是大小事都能請教的生活顧問？
udn文教誠摯邀請您填寫【生成式AI闖入校園：大學、碩博士在學生使用AI工具的習慣】問卷

嘉義市興華中學為深化台日技職教育、餐旅文化與學術交流於本月25至29日前往日本，展開5天跨國交流學習之旅；興華董事長王崇旭、家長會副會長涂恆鑫率9名同學，和日本西東京調理師專門學校交流學習餐飲技藝，並實作炸蝦丼飯、波蘿麵包，體驗日本技職教育品質與細節。雙方並正式簽訂姊妹校協議，建立長期合作與交流平台。王崇旭表示，透過國際交流，學生不僅能提升專業技術，更能拓展文化視野與國際競爭力。

有58年歷史的西東京調理師專門學校是培養日本專業廚師的重要搖籃，畢業生均可獲得日本國家認證的廚師資格。交流課程由校長住川啟子親自授課，內容涵蓋2道日本代表性料理，傳統炸蝦丼飯以及國民點心波蘿麵包。學生在專業廚師的指導下，從選材、處理、烹調到擺盤，逐步掌握日本料理的細膩工序與美學精神，體驗到日本技職教育匠人對品質與細節的極致追求。

除廚藝學習外，師生前往早稻田大學，參加教授西山 茂主講的商業經濟講座，由旭文塾日本留學中心負責人王敬淵全程翻譯；講座內容深入淺出，從現代社會的產業結構、商業模式到未來經濟趨勢，為學生們打開跨領域視野，並讓他們對商業運作有了更具體且前瞻的認識。課程結束後，獲得由西東京調理師專門學校頒發結業證書，以及由西山教授親自頒授修業證書。

興華中學校長張家碩表示，將持續推動與國際接軌，讓學生在專業領域中保持在地特色且具全球化思維的新生代人才。此次日方的熱情接待與專業指導，不僅讓學生學會了料理技藝，更深刻感受到日本職人精神與文化內涵。

早稻田西山教授講授日本商業經濟現況分析。圖／興華中學提供
早稻田西山教授講授日本商業經濟現況分析。圖／興華中學提供
左起嘉義市興華中學董事長王崇旭、西東京調理師學校校長 住川啓子、旭文塾日本留學中心負責人王敬淵，展示簽訂姊妹校協議。圖／興華中學提供
左起嘉義市興華中學董事長王崇旭、西東京調理師學校校長 住川啓子、旭文塾日本留學中心負責人王敬淵，展示簽訂姊妹校協議。圖／興華中學提供
嘉義市興華學生和日本西東京調理師專門學校交流學習餐飲技藝，並實作炸蝦丼飯、波蘿麵包，體驗日本技職教育品質與細節。圖／興華中學提供
嘉義市興華學生和日本西東京調理師專門學校交流學習餐飲技藝，並實作炸蝦丼飯、波蘿麵包，體驗日本技職教育品質與細節。圖／興華中學提供
嘉義市興華學生和日本西東京調理師專門學校交流學習餐飲技藝，並實作炸蝦丼飯、波蘿麵包，體驗日本技職教育品質與細節。圖／興華中學提供
嘉義市興華學生和日本西東京調理師專門學校交流學習餐飲技藝，並實作炸蝦丼飯、波蘿麵包，體驗日本技職教育品質與細節。圖／興華中學提供
嘉義市興華中學董事長王崇旭（左五）與日本西東京調理師專門學校簽訂姊妹校協議。圖／興華中學提供
嘉義市興華中學董事長王崇旭（左五）與日本西東京調理師專門學校簽訂姊妹校協議。圖／興華中學提供

東京 日本料理

延伸閱讀

國巨：與日本官方討論 預期獲得收購芝浦電子 FDI 核准

阻中國人移民? 日「社長簽證」投資金額擬調高6倍

日本東京連10天高溫破35度 寫下觀測史最多天紀錄

網傳日本4市將成非洲人「第二故鄉」 日民眾不安

相關新聞

全球暖化飛安面臨挑戰 中央大學揭去年新航遇劇烈亂流真相

去年5月21日，新加坡航空SQ321班機在緬甸上空突然遭遇劇烈亂流，導致1人身亡、多人受傷，國立中央大學大氣科學系教授王...

南一中董怡君獲師鐸獎 用音樂點亮孩子眼睛、用創意打開學習門窗

台南一中老師董怡君創新音樂課程與教材設計，並創辦「博物館學」課程，耕耘跨領域教學與藝術教育，引領學生走出迷惘、找到人生方...

光仁小學敬師禮 學生用行動說「會認真學習」

天主教光仁小學日前舉辦英語夏令營成果展暨敬師成長禮，逾百名一年級新生分組上台展現三周的學習成果，並莊重承諾：「我會認真學...

不景氣！台西鄉開辦學校餐費全免 綠能回饋減輕負擔家長有感

雲林縣台西鄉於112學年度實施學生營養午餐優惠方案，全鄉國中小及公立幼兒園約600多人，學生每人只繳350元半價金額，因...

台中自由國小等校組亞太棒球代表隊 國際組第二、世界賽第三

台中市自由國小等校組成的亞太代表隊凱旋歸國，到美國參加2025年貝比魯斯聯盟世界大賽U12比賽，獲國際組第二名及世界賽第...

南大附小創校130年 「 球夢起飛」台鋼獵鷹到校指導熱血又感動

南大附小迎接創校130周年，今天下午舉辦「球夢起飛，與鷹同行」籃球交流活動，邀請台鋼獵鷹到校指導。透過職業球員的示範與互...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。