嘉市興華中學與日本料理名校締結姊妹校 體驗匠人教育

嘉義市興華中學為深化台日技職教育、餐旅文化與學術交流於本月25至29日前往日本，展開5天跨國交流學習之旅；興華董事長王崇旭、家長會副會長涂恆鑫率9名同學，和日本西東京調理師專門學校交流學習餐飲技藝，並實作炸蝦丼飯、波蘿麵包，體驗日本技職教育品質與細節。雙方並正式簽訂姊妹校協議，建立長期合作與交流平台。王崇旭表示，透過國際交流，學生不僅能提升專業技術，更能拓展文化視野與國際競爭力。

有58年歷史的西東京調理師專門學校是培養日本專業廚師的重要搖籃，畢業生均可獲得日本國家認證的廚師資格。交流課程由校長住川啟子親自授課，內容涵蓋2道日本代表性料理，傳統炸蝦丼飯以及國民點心波蘿麵包。學生在專業廚師的指導下，從選材、處理、烹調到擺盤，逐步掌握日本料理的細膩工序與美學精神，體驗到日本技職教育匠人對品質與細節的極致追求。

除廚藝學習外，師生前往早稻田大學，參加教授西山 茂主講的商業經濟講座，由旭文塾日本留學中心負責人王敬淵全程翻譯；講座內容深入淺出，從現代社會的產業結構、商業模式到未來經濟趨勢，為學生們打開跨領域視野，並讓他們對商業運作有了更具體且前瞻的認識。課程結束後，獲得由西東京調理師專門學校頒發結業證書，以及由西山教授親自頒授修業證書。