台灣高中生赴洛杉磯交流 官員肯定積極態度

「外交小尖兵」訪問團10名台灣高中生參訪洛杉磯，團長陳怡君表示，新一代台灣高中生展現自信，為台灣國際形象盡一分力，令地方官員驚艷。

教育部與外交部合辦「外交小尖兵」計畫，今年進入第22年，10名台灣高中生經過甄選，從180人中脫穎而出，組成美西訪問團，23日起訪問南加州，今天參觀洛杉磯台北經濟文化辦事處。

帶隊團長、外交部公眾外交協調會副執行長陳怡君表示，從這幾天令她感動的是，新一代的台灣高中生到國外，人人都有自覺「為台灣的國際形象做外交」，積極與當地高中生互動。

她提到，參訪加州西柯汶納（West Covina）市政府時，市長吳桐淮（Tony Wu）對學生們一連串的提問感到印象深刻，肯定台灣高中生的主動積極。

隨團人員也分享，在參觀美國威剛科技（ADATA）時，有幾位曾參與機器人比賽的同學，主動向董事長陳玲華（Karen Chen）自我推薦，展現出自信。

洛杉磯辦事處長紀欽耀今天接待訪問團，稱讚新一代台灣學生積極主動的態度。

紀欽耀分享，外交官不只需要談判桌上的技巧，也要具備在餐桌上交朋友的能力。他說，今天的活動是一顆種子，「希望大家把這顆種子放在心裡，將來為台灣的發展打拚」。

訪團成員黃可妮就讀於新北市崇光高中，父親來自澳洲，母親是台灣人。她說，此次參訪為她帶來跨文化視角，體會到台灣教育重視自律，美國給學生自由發揮的空間，兩相平衡，學生可以發揮更大的潛能。

隨隊的高雄女中教師謝昆廷說，訪問團學生背景多元，對醫學、理工、商業等不同領域懷抱夢想，雖然將來不一定從事外交工作，都能從這次交流中開拓視野。

