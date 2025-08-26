光仁小學敬師禮 學生用行動說「會認真學習」

天主教光仁小學日前舉辦英語夏令營成果展暨敬師成長禮，逾百名一年級新生分組上台展現三周的學習成果，並莊重承諾：「我會認真學習」，師長們則回贈小禮包，許多家長見證孩子的成長與改變，感動不已。

校長梁坤明指出，幼兒園與小學的學習環境截然不同。幼兒園有點心時間，午餐與午睡時間也較長，孩子可以隨意交談或走動，只需舉手即可去廁所。然而進入小學後，生活更需自律，必須舉手獲得允許才能發言，上廁所需等下課時間，沒有點心時間，午睡也改為趴在桌上。同時，孩子還要學習與不熟悉的老師和同學一同生活與學習。

為協助新生盡快適應轉換，也讓家長安心，光仁規畫三周的「起跑贏」全英文營隊。課程涵蓋團隊合作、與外師溝通，更重視養成學生的作息與校園禮儀。每天早晨，全體學生齊唱〈愛的真諦〉，午餐前則學會感謝，這些都是光仁獨有的傳統。梁坤明強調，這些傳統是學校品德教育的核心，盼學生能將「愛」融入日常，懂得珍惜與感恩，並以行動回應生活中別人的付出。 天主教光仁小學日前舉辦敬師成長禮，一年級新生在師長面前莊重承諾會認真學習。圖／教育事業部 天主教光仁小學日前舉辦敬師成長禮，一年級新生站在師長面前莊重承諾會認真學習，老師回贈花圈。圖／教育事業部 天主教光仁小學日前舉辦英語夏令營成果展，校方在展場周圍展示學生作品。圖／教育事業部 天主教光仁小學日前舉辦英語夏令營成果展，逾百名一年級新生分組上台展現三周的學習成果。圖／教育事業部

