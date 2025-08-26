聽新聞
0:00 / 0:00
光仁小學敬師禮 學生用行動說「會認真學習」
天主教光仁小學日前舉辦英語夏令營成果展暨敬師成長禮，逾百名一年級新生分組上台展現三周的學習成果，並莊重承諾：「我會認真學習」，師長們則回贈小禮包，許多家長見證孩子的成長與改變，感動不已。
校長梁坤明指出，幼兒園與小學的學習環境截然不同。幼兒園有點心時間，午餐與午睡時間也較長，孩子可以隨意交談或走動，只需舉手即可去廁所。然而進入小學後，生活更需自律，必須舉手獲得允許才能發言，上廁所需等下課時間，沒有點心時間，午睡也改為趴在桌上。同時，孩子還要學習與不熟悉的老師和同學一同生活與學習。
為協助新生盡快適應轉換，也讓家長安心，光仁規畫三周的「起跑贏」全英文營隊。課程涵蓋團隊合作、與外師溝通，更重視養成學生的作息與校園禮儀。每天早晨，全體學生齊唱〈愛的真諦〉，午餐前則學會感謝，這些都是光仁獨有的傳統。梁坤明強調，這些傳統是學校品德教育的核心，盼學生能將「愛」融入日常，懂得珍惜與感恩，並以行動回應生活中別人的付出。
【文教熱話題】
📖對身為大學生、碩博士生的你來說，ChatGPT是Deadline當天拯救你的作業幫手，還是大小事都能請教的生活顧問？
udn文教誠摯邀請您填寫【生成式AI闖入校園：大學、碩博士在學生使用AI工具的習慣】問卷
▪軍公教明年不調薪 全教總批黑箱、調薪座談會形同「摸頭大會」
▪國北教大體育系傳霸凌！學長姐嗆新生「哪個字聽不懂」 校方出手了
▪請假近90天…葉丙成涉洩露性平案學生個資 22日公布調查結果
▪大陸勢力入侵校園？社群驚見「建中共產黨」 校方：非學校社團
▪不給學生投票？ 黃國昌爆澎科大教官扣公投投票通知單
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言