雙語教學、海洋素養接軌國際 海潮共振雙語教師嘉義登場

「海潮共振－OSS浪潮行動派」雙語種子教師培訓工作坊本月昨天起一連兩天在嘉義縣英語教育資源中心舉行，活動首度結合EMI雙語教學與OSS教材，教師們透過全程雙語的示範課程與分組試教，學習專業的海洋科學知識，也實際演練如何以雙語方式引導學生討論與探究。讓參與者能將所學應用於實際教學中，進一步推廣雙語教育與海洋素養。

主辦單位表示，課程設計包含「星球海洋」、「模擬洋流」、「海水分層」、「光、壓力、溫度和鹽度」、「認識海洋生物」以及「人與海洋的互相關聯」等核心單元。透過全程雙語的示範課程與教師分組試教，參與者不僅能學習專業的科學知識，更能實際演練如何以雙語引導學生討論與探究。

會中邀請國內具備雙語與海洋教育專長的教師群擔任講師，包括台灣海洋大學教育研究所副教授嚴佳代、宜蘭縣頭城國中主任陳新烈、基隆市武崙國小教師葉芸菁。講師分別以不同單元示範雙語教學，並引導學員進入實際試教環節，讓參與教師能在互動中檢視自身教學策略，並獲得即時回饋。

未來，這些受訓教師將把所學帶回各自的學校與社區，進一步推廣OSS教材，並以雙語的方式引導學生關注海洋議題。

活動由國家海洋研究院主辦、嘉義縣教育展望協會、嘉義縣英語教育資源中心及台灣整合防災工程技術顧問有限公司協力承辦。EMI雙語教學為台灣雙語政策的重要推動方向，而OSS教材則由美國NOAA（美國國家海洋暨大氣總署）教育部門研發，經由國家海洋研究院引進，逐步成為台灣推廣海洋素養的重要依據。工作坊將兩者結合，不僅強調科學知識的建構，更著重在「如何用英語傳達科學概念」，讓教師能在教學現場同時培養學生的語言能力與科學素養。

