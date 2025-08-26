快訊

雨勢升級！9縣市豪大雨特報 下到晚上

郭智輝傳肝臟癌前病變 權威醫揪檢查1處疑「另有隱情」

郭國文轟柯建銘「假傳聖旨」 媒體人：沒賴清德同意不可能這麼直白

聽新聞
0:00 / 0:00

不景氣！台西鄉開辦學校餐費全免 綠能回饋減輕負擔家長有感

聯合報／ 記者蔡維斌／雲林即時報導
台西鄉本學期開辦以綠能電協金補助全鄉學校午餐費全免，台西國中學生吃得開心地說「免錢又好吃」。記者蔡維斌／攝影
台西鄉本學期開辦以綠能電協金補助全鄉學校午餐費全免，台西國中學生吃得開心地說「免錢又好吃」。記者蔡維斌／攝影

雲林縣台西鄉於112學年度實施學生營養午餐優惠方案，全鄉國中小及公立幼兒園約600多人，學生每人只繳350元半價金額，因綠能案場增加，提撥電力開發協助金回饋增加，台西鄉公所於今年大方送，114學年度開始實施午餐全免，成為繼麥寮鄉之後第2個午餐費全免的鄉。

雲林縣繼麥寮鄉多年來實施學生午餐費全免之後，原本半價優惠的台西鄉也跟進，從114學年度開始實施學生午餐全免，今天開學第2天台西鄉學生享用第2餐免費午餐，「免錢擱好呷」每個人吃得格外開心。

台西鄉長李文來表示，近年政府大力推動綠能，不少太陽能和風力發電等案場進駐台西鄉，包括創維風電、允能離岸風電等廠商，都會提撥「電協金」回饋地方，因此112學年度起開始推動學校營養午餐減半優惠方案，實施兩學年度花費約400萬元。

李文來指出，除了允能、創維，近年碩力光電等綠能案場再陸續進場運轉，隨著廠商增加，總發電量提高也使提撥的「電協金」隨之增加，此外鄉公所、幼兒園等公設機構的屋頂也將設置太陽光電板，屆時電協金回饋也會再增加。

因此，在未來財源充足之下，決定從114學年度開始推動全鄉7所學校營養午餐全免政策，估計每年約需400萬元，其中8成以上經費來自電協金，約2成是公所自有財源，約有600多名學生受惠。

以國中小學每月午餐費約700至800元，每學期可為家長省下約3000元餐費負擔，家長說，孩子在校吃免費餐，不景氣當下減輕負擔，大家很有感。

除了麥寮和台西，相鄰的東勢鄉過去5年也受台塑促協金嘉惠，餐費減半，後因促協金期限終止，半價優惠面臨斷炊，但鄉長張健福認為應持續照顧學子，即以自有財源，113年起以百餘萬元對全鄉1國中5國小約355人續辦餐費減半，每人補助350至400元。

張健福表示，盡管外援資源緊縮，但孩子福利不能少，將再努力爭取，期待東勢能成為餐費全免的第3鄉。

台西鄉本學期開辦以綠能電協金補助全鄉學校午餐費全免，台西國中學生吃得開心地說「免錢又好吃」。記者蔡維斌／攝影
台西鄉本學期開辦以綠能電協金補助全鄉學校午餐費全免，台西國中學生吃得開心地說「免錢又好吃」。記者蔡維斌／攝影

鄉長 麥寮 營養午餐

延伸閱讀

嘉市棒球日教練李文傳獲頒終身成就獎 感恩貴人黃敏惠父親

獨／瓜果類飆漲衝擊營養午餐！北市教育局發函各校可用冷凍蔬菜替代

南部風災菜肉飆漲衝擊營養午餐 新北業者坦言：只能各憑本事調貨

基隆第二間學校營養午餐型轉公辦民營 教師回歸教學專業

相關新聞

不景氣！台西鄉開辦學校餐費全免 綠能回饋減輕負擔家長有感

雲林縣台西鄉於112學年度實施學生營養午餐優惠方案，全鄉國中小及公立幼兒園約600多人，學生每人只繳350元半價金額，因...

雙語教學、海洋素養接軌國際 海潮共振雙語教師嘉義登場

「海潮共振－OSS浪潮行動派」雙語種子教師培訓工作坊本月昨天起一連兩天在嘉義縣英語教育資源中心舉行，活動首度結合EMI雙...

台中自由國小等校組亞太棒球代表隊 國際組第二、世界賽第三

台中市自由國小等校組成的亞太代表隊凱旋歸國，到美國參加2025年貝比魯斯聯盟世界大賽U12比賽，獲國際組第二名及世界賽第...

南大附小創校130年 「 球夢起飛」台鋼獵鷹到校指導熱血又感動

南大附小迎接創校130周年，今天下午舉辦「球夢起飛，與鷹同行」籃球交流活動，邀請台鋼獵鷹到校指導。透過職業球員的示範與互...

新北金山高中與金美國小 聯合簽日本姊妹校協定

新北市金山高中攜手金美國小，共同與日本秋田縣井川町所在地的一所中小學——井川義務教育學校，聯合簽署姊妹校協定，特別邀請金山區長劉昌松為別具意義的簽約儀式做見證。校長們互相承諾將努力推動兩校之間教育文化等交流活動，相約未來後續將推動線上課程交流、師生校際參訪、教育旅行等各項國際教育交流合作計畫，幫助學生放眼世界，打造具備國際競爭力的人才!

因一個計畫與一個人 他從學習障礙到考上嘉中並領總統教育獎

凱丞的父母都是鄒族原住民，八八風災重創家園讓他的父母被迫遷居；而在他小學三年級時，一個消息又打擊了他的父母，那是他被判定有學習障礙。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。