不景氣！台西鄉開辦學校餐費全免 綠能回饋減輕負擔家長有感

雲林縣台西鄉於112學年度實施學生營養午餐優惠方案，全鄉國中小及公立幼兒園約600多人，學生每人只繳350元半價金額，因綠能案場增加，提撥電力開發協助金回饋增加，台西鄉公所於今年大方送，114學年度開始實施午餐全免，成為繼麥寮鄉之後第2個午餐費全免的鄉。

雲林縣繼麥寮鄉多年來實施學生午餐費全免之後，原本半價優惠的台西鄉也跟進，從114學年度開始實施學生午餐全免，今天開學第2天台西鄉學生享用第2餐免費午餐，「免錢擱好呷」每個人吃得格外開心。

台西鄉長李文來表示，近年政府大力推動綠能，不少太陽能和風力發電等案場進駐台西鄉，包括創維風電、允能離岸風電等廠商，都會提撥「電協金」回饋地方，因此112學年度起開始推動學校營養午餐減半優惠方案，實施兩學年度花費約400萬元。

李文來指出，除了允能、創維，近年碩力光電等綠能案場再陸續進場運轉，隨著廠商增加，總發電量提高也使提撥的「電協金」隨之增加，此外鄉公所、幼兒園等公設機構的屋頂也將設置太陽光電板，屆時電協金回饋也會再增加。

因此，在未來財源充足之下，決定從114學年度開始推動全鄉7所學校營養午餐全免政策，估計每年約需400萬元，其中8成以上經費來自電協金，約2成是公所自有財源，約有600多名學生受惠。

以國中小學每月午餐費約700至800元，每學期可為家長省下約3000元餐費負擔，家長說，孩子在校吃免費餐，不景氣當下減輕負擔，大家很有感。

除了麥寮和台西，相鄰的東勢鄉過去5年也受台塑促協金嘉惠，餐費減半，後因促協金期限終止，半價優惠面臨斷炊，但鄉長張健福認為應持續照顧學子，即以自有財源，113年起以百餘萬元對全鄉1國中5國小約355人續辦餐費減半，每人補助350至400元。

張健福表示，盡管外援資源緊縮，但孩子福利不能少，將再努力爭取，期待東勢能成為餐費全免的第3鄉。 台西鄉本學期開辦以綠能電協金補助全鄉學校午餐費全免，台西國中學生吃得開心地說「免錢又好吃」。記者蔡維斌／攝影

