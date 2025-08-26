台中自由國小等校組亞太棒球代表隊 國際組第二、世界賽第三
台中市自由國小等校組成的亞太代表隊凱旋歸國，到美國參加2025年貝比魯斯聯盟世界大賽U12比賽，獲國際組第二名及世界賽第三名佳績，自由國小棒球隊選手日前返台，師生和家長熱情迎接；該隊小選手們出國比賽前，台中市長盧秀燕和立法院副院長江啟臣曾到校送經費，為選手們加油打氣。
自由國小是台中市和平區偏鄉小學，全校學生僅50多人，幾乎一半學生都加入棒球隊，今年首次在貝比魯斯聯盟世界少棒錦標賽全國選拔賽的亞太組中奪冠，結合台中市豐田國小、屏東復興國小、新北新埔國小及桃園錦興國小等組成15人的「亞太代表隊」到美國參賽。
亞太代表隊以自由國小選手為主共6人，加上豐田國小1人，台中市的小將共7人，結合屏東、新北及桃園等選手，與「台灣代表隊」代表台灣前往美國參賽。
赴美參賽前，球員加上教練共22人，旅費高達480萬元，出發前旅費不足，校長藍吉恩及立法院副院長江啟臣等募款及政府單位補助，7月29日成行，8月20日返台。
今年6月27日，台中市長盧秀燕曾到和平區自由國小，該校棒球隊今年3月底亞太組冠軍賽中，與桃園市錦興國小對戰時上演逆轉勝，取得前進世界參賽資格，盧秀燕當時致贈棒球隊參加「2025美國貝比魯斯聯盟U12世界少棒錦標賽」經費，為即將出征的選手們加油打氣。
小學生選手在卡片中寫「親愛的盧媽媽，謝謝你讓外界看見我們偏鄉學校的努力」，盧秀燕說這些選手很棒，她說現場立法院副院長江啟臣是大家的聖誕老公公，已募款100萬元，台中市政府贊助經費，她當場再加碼10萬元加菜金，讓選手們出國比賽，也體驗美國食物。
江啟臣表示，他當天和小選手們打球，他被三振，選手們都有世界級水準，人小志氣高，實力強，他說許多選手都夢想出國比賽，現在夢想成真，他當時就祝大家凱旋而歸。
📖對身為大學生、碩博士生的你來說，ChatGPT是Deadline當天拯救你的作業幫手，還是大小事都能請教的生活顧問？
udn文教誠摯邀請您填寫【生成式AI闖入校園：大學、碩博士在學生使用AI工具的習慣】問卷
▪軍公教明年不調薪 全教總批黑箱、調薪座談會形同「摸頭大會」
▪國北教大體育系傳霸凌！學長姐嗆新生「哪個字聽不懂」 校方出手了
▪請假近90天…葉丙成涉洩露性平案學生個資 22日公布調查結果
▪大陸勢力入侵校園？社群驚見「建中共產黨」 校方：非學校社團
▪不給學生投票？ 黃國昌爆澎科大教官扣公投投票通知單
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言