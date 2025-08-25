南大附小創校130年 「 球夢起飛」台鋼獵鷹到校指導熱血又感動
南大附小迎接創校130周年，今天下午舉辦「球夢起飛，與鷹同行」籃球交流活動，邀請台鋼獵鷹到校指導。透過職業球員的示範與互動教學，以及分組對抗賽，讓學生從專業指導中學習成長。學生從互動學習到實戰演練，也皆展現高度熱情與團隊精神，為這場難忘的籃球交流劃下熱血又感動的句點。
校方表示，南大附小男生籃球校隊歷年來不僅在多項賽事中屢創佳績、為校爭光，也是該校歷史悠久且具代表性的特色體育團隊。為彰顯傳承精神，此次籃球交流活動特別作為創校130周年系列活動的首發，希望提升學生的運動素養，激發籃球熱情，並拓展視野，開啟屬於南大附小學子的熱血籃球篇章。
贊助單位群益金鼎證券資深副總裁劉向麗勉勵學生勇敢追夢、不畏挑戰，並肯定南大附小對運動教育的重視與用心。同時也感謝台鋼獵鷹球團公關主任莊于瑩與工作團隊在活動規畫與執行上的全力協助，促成此次交流圓滿順利。
校長楊怡婷勉勵學生，「把握難得的學習機會，從職業球員的身上學到的不只是球技，更是面對困難時堅持到底的態度，勇敢追夢、熱愛挑戰，這正是130周年校慶精神的最佳展現。」
活動上， 台鋼獵鷹球團派出知名球星蓋比與李允傑帶領學生進行技術訓練與5對5實戰對抗，讓孩子們零距離體驗職籃等級的專業風采。在職涯分享環節中，兩位球員也談及自身成長歷程與訓練心法，鼓勵學生勇於追夢、堅持到底。
