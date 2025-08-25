因一個計畫與一個人 他從學習障礙到考上嘉中並領總統教育獎

凱丞的父母都是鄒族原住民，八八風災重創家園讓他的父母被迫遷居；而在他小學三年級時，一個消息又打擊了他的父母，那是他被判定有學習障礙。

雖然知道凱丞學習比較困難，但媽媽還是希望凱丞能夠有好成績，因此，每當他考不好時，媽媽總會殷殷告誡他要努力或是乾脆來點「愛的教育」。其實，凱丞也沒有不想努力，只是他也不知道為什麼自己以為的努力總是無法化為具體成果？更不知道自己還能夠怎麼做？

小六即將升國中時，凱丞的媽媽因為新冠疫情去世了。頓時，家中沒有了媽媽的叮嚀，也沒有了媽媽的操持家務與關心凱丞，家中生活顯得更為困難之外，爸爸也因為工作無法每天回家，於是，升上國中的凱丞幾乎是獨自生活，每天更是活在自己的世界裡，放棄唸書、不太與人互動，對生活也沒有什麼期待。

國二時，學校的明哲教務主任問他要不要參加星光計畫？他說好，而這個計畫與一位老師，就成為凱丞轉變的重要推手。

星光計畫是鴻海教育基金會為弱勢孩子所辦的課後輔導照顧，讓孩子下課後有地方可以去而不致在外遊蕩，也有晚餐可以吃飽，並特別提供一對一客製化的課業輔導。來教導凱丞的一對一學伴老師是一位泓陞老師，因為泓陞老師也是從這個偏鄉國中畢業的，當年也是有著學習障礙的學生，他說：「看到凱丞，我彷彿看見了國中時的自己。」

雖然泓陞老師教得賣力，但剛開始時，凱丞並沒有太多的改變，還有一次，他為了去打鼓唱歌而缺席課輔，老師很生氣，但沒有太多的責備，並陪著他一起準備科展。陪著陪著、教著教著，一對一學伴老師與學校都發現凱丞開始變得想唸書，成績也大幅進步了，曾經多次獲得進步獎，甚至數學還曾考到全班第二名。因此，凱丞寫下這段話給星光計畫的泓陞老師：

「你是我的救星老師。因為你，我才開始每天努力念書，也在考試時記住你說的重點。我以前不常得獎狀，現在卻拿到了好多張。媽媽生前對我說，成績要好，以後工作會比較好，謝謝你幫我完成蠻多媽媽的遺願，也謝謝你，無論我進步還是退步，你都一樣認真地陪伴著我。」

除了泓陞老師，凱丞也參加了嘉大楊奕玲老師的科學實驗課、嘉大江秋樺老師的學習障礙科學營，並認識了清大原住民族科學發展中心的傅麗玉老師與學習障礙學會劉永寧理事長，同時還聽到了「原住民族就是天生的科學家」，以及「學習障礙的孩子或許不太會考試，但動手做的能力常比一般人還要好」這兩句話，因此，凱丞立下志願，他將來要讀清華大學、要成為一位自然科學老師。

現在，凱丞一步步朝著夢想努力，考上了嘉義中學，並成為了2025總統教育獎得主。從學習障礙的學生，到能夠考上嘉義第一志願與受到總統教育獎的肯定，凱丞期盼有天在大塔山與媽媽相聚的時候，媽媽能夠以他榮。

莊凱丞口中的救星老師在一對一教他的上課畫面。圖／鴻海教育基金會提供

莊凱丞（中）與爸爸（左）、他的小學校長（右）合照。圖／鴻海教育基金會提供

