新北金山高中與金美國小 聯合簽日本姊妹校協定

新北市金山高中攜手金美國小，共同與日本秋田縣井川町所在地的一所中小學井川義務教育學校，聯合簽署姊妹校協定，特別邀請金山區長劉昌松為別具意義的簽約儀式做見證。校長們互相承諾將努力推動兩校之間教育文化等交流活動，相約未來後續將推動線上課程交流、師生校際參訪、教育旅行等各項國際教育交流合作計畫，幫助學生放眼世界，打造具備國際競爭力的人才!

金山區長劉昌松表示，非常歡迎遠從日本秋田縣蒞臨的貴賓，雙邊地區都有風景極為美麗的自然景觀，以及豐富的物產文化，樂見透過學校之間的交流活動，同步讓井川町的師生認識金山地區的美好。

井川義務教育學校成立於1959年，當地與金山地區學校同屬距離市區較遠的偏鄉學校，該校後來因為少子化的關係，將國中與國小合併成為一所學校。而金山高中身為北海岸唯一的完全中學，周邊有多所國小，有著鄰近地利之便，非常適合以策略聯盟方式進行國際教育活動。這次首發攜手周邊國小共同簽署姊妹校，積極共同推動國教教育，期許結合金美國小，一同結伴與井川義務教育學校的師生進行各項交流。

金美國小校長陳癸伶表示，這是金美國小第一次與日本學校交流，更是校史上的重要一步。我們希望透過姊妹校合作，讓孩子們不只在課本上看見世界，而是能真實參與跨國互動，培養語言能力與跨文化理解，成為具有國際胸懷的小公民。對於金美國小而言，這次簽約是校史上的「第一次」跨國教育合作，也是打造國際化學習環境的重要起點。未來將持續規劃更多跨國教育計畫，讓學生在校園裡就能展望世界，並勇敢踏向國際舞台，讓偏鄉的孩子有更宏觀的視野。

金山高中校長陳玉桂表示，國中部學生之前知道即將有姊妹校的國外同學可以一起交流，感到無比的期待!!感謝聘任督學王綠琳與教育局長官提供相關協助，促成本次簽署姊妹校協定。金山高中長期戮力推動跨國姊妹校校際交流，以往國際姊妹校交流都以高中部學生為主，目前已經有美國、日本廣島及越南等五所姊妹校；這次特別向下延伸，為國中部學生另外簽訂姐妹校，強化國中部學生英語口說能力，並提升學生學習日語的動機，更期盼透過各項國際教育活動，擴展學生國際視野。

