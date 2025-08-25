基市舉辦校長園長會議 邱佩琳：校園事件多樣化…提升危機處理能力

基隆市今天舉辦校、園長會議，因應校園事件更加複雜，教育處表示會協助學校釐清體罰、霸凌或性平事件相關疑慮，保障教師及強化校園安全。數位時代資訊傳播快速，曾在媒體任職的副市長邱佩琳，也提醒學校要提升危機處理能力，傳播正確資訊，避免事態惡化。

基市府今在國立海科館舉辦公私立國民中小學校長暨公立幼兒園園長會議，教育處各科簡報業務重點，課程教學科提及推動「百師擁證」計畫，已有10名教師接受AI教師培訓結業，下半年計安排50名教師受訓，提升基隆市教師AI教學與應用能力。

國民教育科說明校舍改建、廁所翻修和課桌椅汰換作業。終身教育科將持續改善通學步道，基隆市114學年度承辦全國舞蹈、語文競賽，感謝各校協助。體育保健科提到透過約聘營養師和廚工加薪、食材把關等手段，提升學校午餐品質。特殊教育科分析校園性別事件樣態、校園霸凌防制準則及校安通報作業。學前既選聘科提及代理教師相關規定，以及增加人力提供幼兒園延長照顧時段。

邱佩琳今天代表市長謝國樑主持校長會議，她說，十年樹木，百年樹人，希望市府與各校、園共同強化落實教育政策，打造更具前瞻性的教育生態系。

邱佩琳也提到今年5月間，就讀幼兒園5歲男童遭生父殺害不幸事件，指校、園長和老匠在第一線最清楚孩子，發現狀況要回報教育處，共同及時做出回應。數位時代社群媒體傳播資訊很快速，要提升危機處理能力，不要讓小變成大事。

教育處表示，基隆已啟動緊急安置助理員計畫，協助尚未完成鑑定的疑似特教學生，及時獲得生活與學習支持。基隆也規畫推動教師防禦性法律諮詢計畫，由專業律師提供法律諮詢與風險評估，協助釐清體罰、霸凌或性平事件相關疑慮，保障教師專業並強化校園安全。

教育處長徐嬿立說，教育政策成效有賴行政與學校緊密合作，校、園長會議是政策與現場對話的重要平台，有助促進資源共享與經驗傳承。教育處希望透過這個機制跟各校合作，讓學生跟教育現場越來越好。

教育處今天也邀請教育諮詢顧問出席，從邱佩琳手中接過聘書。其中暖西退休校長林奇佐早年擔任教師，獲頒師鐸獎那一年，頒獎人是邱佩琳已故的父親、時任台灣省主席邱創煥，今天再獲邱佩琳頒授教育諮詢顧問聘書，成為基隆杏壇佳話。 基隆市教育處今天舉辦校、園長會議，希望透過這個機制跟各校合作，讓學生跟教育現場越來越好。記者邱瑞杰／攝影 基隆市今天舉辦校、園長會議，曾在媒體任職的副市長邱佩琳，提醒學校要提升危機處理能力，傳播正確資訊，避免事態惡化。記者邱瑞杰／攝影 基隆市教育處今天舉辦校、園長會議，希望透過這個機制跟各校合作，讓學生跟教育現場越來越好。記者邱瑞杰／攝影 基隆市教育處今辦校、園長會議，退休校長林奇佐（前左）今從副市長邱佩琳（前右）手中接過教育諮詢顧問聘書，早年他也曾從邱父手中接受師鐸獎獎座，成為基隆杏壇佳話。圖／基市府提供 基隆市今天舉辦校、園長會議，曾在媒體任職的副市長邱佩琳，提醒學校要提升危機處理能力，傳播正確資訊，避免事態惡化。記者邱瑞杰／攝影 基隆市教育處今天舉辦校、園長會議，會中表揚家庭教育成效檢核績優學校。記者邱瑞杰／攝影

