快訊

俄羅斯千島群島外海規模6.1地震 深度僅10公里

續查台師大女足吸血案！教練周台英涉詐欺侵占 遭北檢搜索約談

經典賽／中華隊敲定教練團、80人名單 會長和林威助近期赴日

高市路竹高中蓋新教學大樓以屋就樹 115年10月動工

中央社／ 高雄25日電

高市路竹高中近日啟動新教學大樓規劃設計，市府工務局表示，將拆除老舊校舍，興建1棟地上4層新式教學大樓，打造融合自然生態與科技意象學習基地，估明年10月動工。

路竹高中建校近70年，高市府工務局新建工程處今天表示，為提供師生更安全、舒適且多元學習環境，已正式啟動新教學大樓規劃設計，將拆除原有老舊校舍，興建1棟地上4層新式教學大樓。

新建工程處今天發布新聞稿表示，新教學大樓設計以「以屋就樹」為核心理念，強調配合校內原有樹木進行建設，而非砍除樹木後再新建；設計將保留原有校區大部分榕樹與菩提樹群，並在周圍規劃為戶外教學場域與特色生態教室

此外，為串聯校園整體動線，並呼應鄰近路竹科學園區的科技氛圍，規劃兼具遮蔭與通透性的半透明風雨走廊，當陽光灑落，走廊呈現如「光子」穿梭電路視覺效果，展現濃厚科技感，也象徵知識流動與傳遞。

新建工程處說明，新教學大樓將設置圖書館、專科教室、一般教室、健康中心及教師辦公室等多功能空間，考量南部炎熱氣候，新大樓在設計上重視通風與遮陽；此外，外觀設計靈感來自電腦晶片，牆面設計呈現獨特紋理，充滿現代感。

新建工程處向中央社記者表示，路竹高中改建將先拆除1棟，才有腹地蓋新建築，這段期間路竹高中會自行調配教室供學生上課，等到新校舍蓋好後，再搬至新校舍上課；目前啟動設計，預計明年10月動工，民國119年6月前完工。

教室 圖書館

延伸閱讀

高市改建八涳橋拓河道降水位逾1米 仁武防洪增韌性

高雄路竹高中70年校舍將改建「科技教學大樓」 市府啟動設計

永續在地餐飲 高市旗津推「綠色美食餐盤計畫」

高雄槍擊命案疑與毒品財務糾紛有關 死者曾「黃鰭鮪魚藏毒」助運毒

相關新聞

基市舉辦校長園長會議 邱佩琳：校園事件多樣化…提升危機處理能力

基隆市今天舉辦校、園長會議，因應校園事件更加複雜，教育處表示會協助學校釐清體罰、霸凌或性平事件相關疑慮，保障教師及強化校...

台南虎山實小連續3年增班怎麼做到 辦學特色吸引國內外學者來訪

少子化下，台南市虎山實小卻連續3年增班，辦學特色吸引了國內外學者參訪。來自政治大學的教授及創辦蒙特梭利學校的Chris ...

三重興穀國小地下停車場啟用 操場、棒球練習場也完工

新北市「興穀國小操場興建地下停車場統包工程」今完工啟用，總工程經費逾7.5億元，基地面積約3033.7坪，包含地下二層停...

高雄路竹高中70年校舍將改建「科技教學大樓」 市府啟動設計

建校近70年的路竹高中將新建全新科技風格的教學大樓。工務局新建工程處今日表示，為提供師生更安全、舒適且多元的學習環境，已...

雲林197所學校今天開學 提前一周全台最早

雲林縣今年10月18日至23日承辦114年全國運動會，為此縣內197所公私立高中職以下學校提早至今天開學，為全台最早，有...

竹市光武國中 成功挑戰西班牙162公里走讀之旅

新竹市光武國中於8月2日至17日展開第二屆「西班牙走讀課程」，共有61名師生完成16天的國際走讀與主題學習，並在7天內徒...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。