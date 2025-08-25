高市路竹高中蓋新教學大樓以屋就樹 115年10月動工

高市路竹高中近日啟動新教學大樓規劃設計，市府工務局表示，將拆除老舊校舍，興建1棟地上4層新式教學大樓，打造融合自然生態與科技意象學習基地，估明年10月動工。

路竹高中建校近70年，高市府工務局新建工程處今天表示，為提供師生更安全、舒適且多元學習環境，已正式啟動新教學大樓規劃設計，將拆除原有老舊校舍，興建1棟地上4層新式教學大樓。

新建工程處今天發布新聞稿表示，新教學大樓設計以「以屋就樹」為核心理念，強調配合校內原有樹木進行建設，而非砍除樹木後再新建；設計將保留原有校區大部分榕樹與菩提樹群，並在周圍規劃為戶外教學場域與特色生態教室。

此外，為串聯校園整體動線，並呼應鄰近路竹科學園區的科技氛圍，規劃兼具遮蔭與通透性的半透明風雨走廊，當陽光灑落，走廊呈現如「光子」穿梭電路視覺效果，展現濃厚科技感，也象徵知識流動與傳遞。

新建工程處說明，新教學大樓將設置圖書館、專科教室、一般教室、健康中心及教師辦公室等多功能空間，考量南部炎熱氣候，新大樓在設計上重視通風與遮陽；此外，外觀設計靈感來自電腦晶片，牆面設計呈現獨特紋理，充滿現代感。

新建工程處向中央社記者表示，路竹高中改建將先拆除1棟，才有腹地蓋新建築，這段期間路竹高中會自行調配教室供學生上課，等到新校舍蓋好後，再搬至新校舍上課；目前啟動設計，預計明年10月動工，民國119年6月前完工。

商品推薦