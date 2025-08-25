快訊

2日籍網紅西門町舉五星旗稱「台灣是中國的」 移民署出手了

蘋果發表會別對AirPods Max 2抱期待 內行人曝「它處在尷尬的階段」

劍指柯建銘開新系第一槍？ 段宜康：沒人可自稱無可替代

台南虎山實小連續3年增班怎麼做到 辦學特色吸引國內外學者來訪

聯合報／ 記者鄭惠仁／台南即時報導
少子化下，台南市虎山實小卻連續3年增班，辦學特色吸引了國內外學者來訪，學生代表介紹學校特色。記者鄭惠仁／攝影
少子化下，台南市虎山實小卻連續3年增班，辦學特色吸引了國內外學者來訪，學生代表介紹學校特色。記者鄭惠仁／攝影

少子化下，台南市虎山實小卻連續3年增班，辦學特色吸引了國內外學者參訪。來自政治大學的教授及創辦蒙特梭利學校的Chris 和 Ann Barramedar今來訪，學生代表 分享虎山大自然藝術家、大自然探索家、友善環境行動及淨零綠生活５Ｒ的學習成果，獲得學者稱許。而這樣的發表機會也讓學生覺得好有成就感。

來訪的學者Chris 、 Ann Barrameda 創辦了 Abba 蒙特梭利學校，具有豐富的實驗教育辦學經驗，兩人由教育部實驗教育中心政治大學教授鄭同僚教、徐永康陪同到虎山實小參訪，了解台灣的實驗教育發展情形。徐永康肯定虎山實小孩子們天真、自然的表現，他認為讀實驗小學的孩子真的不一樣，學生們雖然年紀小，但從鼓隊、樂隊、吉祥物創作、淨零綠生活５Ｒ發表等等，看得出每個孩子都有好幾把刷子。

三、四、五年級學生代表林芝羽、蔡貿傑、鄧元昱、謝睿允、林語芹、 徐郁棠、蔡佩君、盧昱甄等人，由主任陳惠芬、許力尹帶領，分享資源回收再利用的吉祥物、ECO SCHOOL友善環境行動、淨零綠生活５Ｒ及自主探究學習成果。

陳惠芬表示，該校老師們帶領孩子長期參與Eco School生態學校系統，並進一步發展出獨立研究課程，孩子們透過自主探究學習課程，可自由選擇健康生活、生物多樣性、永續食物、森林等12項環境路徑來進行。過去學校雖然面臨廢校危機，但在教育局的協助及所有老師共同的努力下，已經脫胎換骨，不僅讓虎山實小從每個年級只有個位數的學生，變成連續三年增班的學校，更吸引了民間投資，在學校旁設立了全新、高品質、與虎山共同呼應友善環境的初日幼兒園。

校長林勇成說，該校以永續教育、友善環境為核心精神，「大自然探索家」、「大自然藝術家」實驗教育課程以孩子為主角，在環境行動、守護動物、自主探究學習、獨立研究發表等都有優異的表現。

少子化下，台南市虎山實小卻連續3年增班，辦學特色吸引了國內外學者來訪。
少子化下，台南市虎山實小卻連續3年增班，辦學特色吸引了國內外學者來訪。

台南虎山實小連續3年增班怎麼做到 辦學特色吸引國內外學者來訪

少子化下，台南市虎山實小卻連續3年增班，辦學特色吸引了國內外學者參訪。來自政治大學的教授及創辦蒙特梭利學校的Chris ...

