三重興穀國小地下停車場啟用 操場、棒球練習場也完工

新北市「興穀國小操場興建地下停車場統包工程」今完工啟用，總工程經費逾7.5億元，基地面積約3033.7坪，包含地下二層停車場、地上一層操場及棒球練習場。新北市長侯友宜今日視察並宣布，地下停車場自9月1日起提供市民免費試用一個月，盼能紓解周邊停車需求，並為社區帶來新活力。

新工處表示，地下停車場共規劃329格汽車位、70格機車位，其中包含無障礙車位、電動車格及婦幼車位；地面則設置標準200公尺合成橡膠跑道與綜合球場，提供籃球、躲避球等運動空間。新設的棒球練習場採人工草皮鋪設，場地安全、排水良好、照明充足，符合小馬聯盟比賽標準，將有助於強化基層棒球發展。

此外，工程規畫融入「下沉式廣場」設計，引入陽光與新鮮空氣，有效降低建築能耗；並結合水平與垂直綠化，打造舒適休憩環境。原有通學廊道也同步更新，設置家長接送區，提升學童上下學安全。

侯友宜表示，這次工程不僅讓興穀國小煥然一新，從校舍到社福大樓、停車場與運動場域全面升級，也讓學區與社區共榮發展。他特別感謝興穀國小少棒隊長年在基層紮根，培育出眾多國手，並強調新建的棒球練習場將進一步厚植基層棒球實力，「興穀國小棒球隊是新北市的驕傲，也是台灣棒球的重要力量」。

新北市議員顏蔚慈表示，隨著未來人口持續進駐，地方在開發前期就應先把公共設施做到位，才能兼顧長遠的居住品質與人口發展需求，肯定這是一個好的規畫。她指出，此次工程不僅提供社區更多停車空間，也連帶改建了地面操場與棒球場，「算是一舉數得」。顏蔚慈提醒，地下停車場雖採通透式設計，理論上可兼顧防洪需求，但仍需經過豪大雨實際檢驗，呼籲市府若發現承受力不足應及時改善，並把成功經驗推廣給其他單位參考。

新北市議員黃桂蘭則表示，興穀國小雖規模不算龐大，但「麻雀雖小、五臟俱全」，校園環境寬廣、教室精緻完善。她特別肯定學校棒球隊在地方的貢獻，孩子們往往能一路延伸到國中、高中，甚至進入穀保棒球隊集訓，為台灣培養出優秀棒球人才。她強調，這次啟用的棒球練習場雖非標準場地，但小而美、設計精緻，透水地坪與人工草皮能避免泥土地積水與雜草問題，也讓球員摔倒時更安全，「對國小棒球隊而言已經相當夠用」。黃桂蘭也盛讚校長的領導與教師團隊的專業付出，認為「讀興穀國小的小孩真的很幸福」。 新北市興穀國小棒球練習場完工啟用。記者張策／攝影 新北市長侯友宜熱情與興穀國小棒球隊球員擊掌。記者張策／攝影 新北市長侯友宜今視察「興穀國小操場興建地下停車場統包工程」。記者張策／攝影 新北市長侯友宜今視察「興穀國小操場興建地下停車場統包工程」。記者張策／攝影 新北市長侯友宜今視察「興穀國小操場興建地下停車場統包工程」。記者張策／攝影 新北市長侯友宜（前排中）與市府團隊進行合影。記者張策／攝影

商品推薦