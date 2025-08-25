高雄路竹高中70年校舍將改建「科技教學大樓」 市府啟動設計

建校近70年的路竹高中將新建全新科技風格的教學大樓。工務局新建工程處今日表示，為提供師生更安全、舒適且多元的學習環境，已啟動新教學大樓的規劃設計，未來將拆除原有的老舊校舍，興建一棟地上4層的新式教學大樓，打造一座融合自然生態與科技意象、讓學習更快樂的智慧學習基地。

工務局長楊欽富表示，新教學大樓的設計以「以屋就樹」為核心理念，強調配合校內原有樹木進行建設，而非砍除樹木後再新建，設計將保留原有校區大部分榕樹與菩提樹群，並在周圍規劃為戶外教學場域與特色生態教室，讓學生能在樹蔭下上課、討論與交流，更貼近自然，讓學習變得更豐富且有趣。

此外，為串聯校園整體動線，並呼應鄰近路竹科學園區的科技氛圍，工務局規劃兼具遮蔭與通透性的半透明風雨走廊，當陽光灑落，走廊呈現如「光子」穿梭電路的視覺效果，展現濃厚科技感，也象徵知識的流動與傳遞；新教學大樓規劃為地上4層，內部將設置圖書館、專科教室、一般教室、健康中心和教師辦公室等多功能空間。

考量南部炎熱氣候，工務局新建工程處將新大樓在設計更重視通風與遮陽，建築朝向西南邊開口，引入涼風，並搭配外牆格柵及立面凹窗等設計，有效擋住陽光，保持室內涼爽，以達到節能省電的效果。大樓外觀的設計靈感來自電腦晶片，牆面設計呈現獨特紋理，充滿現代感與科技氛圍，也呼應學校重視學習與創新的精神。

