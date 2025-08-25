第49屆金鼎獎公布得獎名單 鄭明進獲特別貢獻獎 推「下一本書」機制

快訊

聯合報／ 記者陳宛茜／台北即時報導
第49屆金鼎獎特別貢獻獎由兒童文學家、繪本作家鄭明進獲得。圖／鄭明進提供
第49屆金鼎獎特別貢獻獎由兒童文學家、繪本作家鄭明進獲得。圖／鄭明進提供

文化部今日公布第49屆金鼎獎得獎名單及特別貢獻獎得主，資深兒童文學家、繪本作家鄭明進獲得特別貢獻獎，預計於9月辦理頒獎典禮。

評審團表示，鄭明進1932年出生於台北，至今已出版近50本插圖或圖畫書，其中多部作品被譽為台灣童書經典。鄭明進從早期開始引進各國繪本，擔任選書及翻譯、顧問的角色；曾參與《小學生畫刊》等叢書編輯出版工作，並陸續編寫、出版傑出圖畫書插畫家系列，深耕兒童圖畫書與美術教育，投注一生心力推動台灣繪本演進歷程，對台灣繪本發展有著重要且深遠的影響，為台灣童書在創作與推廣上樹立重要典範。鄭明進充滿熱情與愛，直至今年已90餘歲仍持續以卓越創新精神，在兒童美術與兒童文學、兒童文化領域上的發展，做出傑出貢獻。

文化部表示，為深化對圖文創作者的支持，為曾獲國內外重要圖文獎項創作者，全新推出「下一本書」的獎勵機制。1月1日以後，以國家語言創作圖書獲金鼎獎（文學圖書獎、兒童及少年圖書獎、圖書插畫獎）、台灣文學金典獎、金繪獎、金漫獎等國家級獎項，或重要國際獎項者，均可申請創作下一本書的獎勵金，期待激勵獲獎者持續創作，為出版產業注入產製動能，厚實台灣圖文創作能量。

第49屆金鼎獎頒獎典禮預計於9月舉行，典禮影片將上傳金鼎獎YouTube頻道，並透過廣邀學校、圖書館、書店等相關單位辦理獲選書展以及作家講座等相關推廣活動。相關消息請持續關注金鼎獎官方網站、Facebook粉絲專頁及YouTube頻道。金鼎獎官方網站：https://gta.moc.gov.tw/

金鼎獎 文化部 台灣文學

