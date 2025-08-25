雲林197所學校今天開學 提前一周全台最早
雲林縣今年10月18日至23日承辦114年全國運動會，為此縣內197所公私立高中職以下學校提早至今天開學，為全台最早，有家長鬆了一口氣表示，「終於把小鬼送回學校了」，林內鄉民生國小今天結合AI人工智慧科技融入闖關遊戲，迎接新生到來。
雲林縣睽違20年承辦全國運動會，因有許多學校作為比賽場地，加上多數國中小學校長、老師都參與該活動，所以全縣197所學校在10月20日至24日停課5天，加上18日、19日及25日、26日兩周末，將連休9天。
又因「紀念日及節日實施條例」公布，10月25日為台灣光復節暨金門古寧頭大捷紀念日，適逢周六，將於24日補假，縣府為避免影響學校課程計畫及學生作息，縣內學校在17日補假，因此，10月全運會將可連休10天，為此今年暑假提前一周開學。
民生國小今天以「AI 當隊友，開學闖關 Go Go Go！」為主題，將人工智慧科技融入迎新闖關遊戲，校長蔡正龍表示，盼藉此讓剛離開幼兒園的小一新鮮人，在充滿神奇魔法的氛圍中，開心地認識新環境、結交新朋友，預備展開精彩的國小學習旅程。
