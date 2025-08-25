快訊

花蓮直飛韓國仁川確定！ 花蓮人嗨翻：以後不用再跑北部出國

內閣改組延後公布傳衛福部長拒發辭職信 周玉蔻：邱泰源要造反嗎？

川普親家惹外交風波！為1事干預法國內政 遭法外交部召見

聽新聞
0:00 / 0:00

雲林197所學校今天開學 提前一周全台最早

聯合報／ 記者陳雅玲／雲林即時報導
雲林縣林內鄉民生國小今天結合AI人工智慧科技融入闖關遊戲，迎接新生到來。圖／校方提供
雲林縣林內鄉民生國小今天結合AI人工智慧科技融入闖關遊戲，迎接新生到來。圖／校方提供

雲林縣今年10月18日至23日承辦114年全國運動會，為此縣內197所公私立高中職以下學校提早至今天開學，為全台最早，有家長鬆了一口氣表示，「終於把小鬼送回學校了」，林內鄉民生國小今天結合AI人工智慧科技融入闖關遊戲，迎接新生到來。

雲林縣睽違20年承辦全國運動會，因有許多學校作為比賽場地，加上多數國中小學校長、老師都參與該活動，所以全縣197所學校在10月20日至24日停課5天，加上18日、19日及25日、26日兩周末，將連休9天。

又因「紀念日及節日實施條例」公布，10月25日為台灣光復節暨金門古寧頭大捷紀念日，適逢周六，將於24日補假，縣府為避免影響學校課程計畫及學生作息，縣內學校在17日補假，因此，10月全運會將可連休10天，為此今年暑假提前一周開學。

民生國小今天以「AI 當隊友，開學闖關 Go Go Go！」為主題，將人工智慧科技融入迎新闖關遊戲，校長蔡正龍表示，盼藉此讓剛離開幼兒園的小一新鮮人，在充滿神奇魔法的氛圍中，開心地認識新環境、結交新朋友，預備展開精彩的國小學習旅程。

雲林縣林內鄉民生國小今天結合AI人工智慧科技融入闖關遊戲，迎接新生到來。圖／校方提供
雲林縣林內鄉民生國小今天結合AI人工智慧科技融入闖關遊戲，迎接新生到來。圖／校方提供
雲林縣林內鄉民生國小今天結合AI人工智慧科技融入闖關遊戲，迎接新生到來。圖／校方提供
雲林縣林內鄉民生國小今天結合AI人工智慧科技融入闖關遊戲，迎接新生到來。圖／校方提供

小學 運動 雲林

延伸閱讀

上班族也有開學焦慮？Hami書城開學季全站85折　助你無痛升級

人形機器人運動會 百米飛人 天工機器人奪冠

雲林古坑大埔竹筍節傳香 菜價貴改吃竹筍好時機

華府學區明開學 ICE：不會進學校

相關新聞

雲林197所學校今天開學 提前一周全台最早

雲林縣今年10月18日至23日承辦114年全國運動會，為此縣內197所公私立高中職以下學校提早至今天開學，為全台最早，有...

竹市光武國中 成功挑戰西班牙162公里走讀之旅

新竹市光武國中於8月2日至17日展開第二屆「西班牙走讀課程」，共有61名師生完成16天的國際走讀與主題學習，並在7天內徒...

影／苗栗CRC兒少行動提案發表會 鍾東錦：要珍惜並適應第八節課

苗栗縣政府今天在頭份市君樂飯店舉辦「未來領航、青年導航」兒少行動提案發表會，縣內30名高中職學生從規畫課程並經小組討論後...

苗栗學子通勤至新竹讀高中 客運不便、騎單車往返「險象環生」

苗栗縣政府舉辦CRC青年導航計畫，縣長鍾東錦上午在頭份君樂飯店聽取學生的提案，有學生針對縣內高中學子通勤到外縣市的困擾，...

基隆武崙國小「咖哩雞配肉骨茶」 南洋風獲全國午餐菜單午星獎

基隆市武崙國小營養師林淑清在今年全國學校午餐菜單中脫穎而出，她以東南亞風味為主軸，融合多元在地食材及健康均衡搭配，設計的...

桃園舊課桌椅 預計2年更新10萬套

桃園市國高中小課桌椅多達10萬套使用逾8年，不僅老舊桌面粗糙，長時間書寫也易手痠背痛，市長張善政昨宣布2年內編列1.5億...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。