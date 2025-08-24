竹市光武國中 成功挑戰西班牙162公里走讀之旅

快訊

聯合報／ 記者王駿杰／新竹即時報導
新竹市光武國中於8月2日至17日展開第二屆「西班牙走讀課程」，共有61名師生完成16天的國際走讀與主題學習，並在7天內徒步挑戰162公里，最終唱著校歌走進聖城聖地牙哥。圖／新竹市府提供
新竹市光武國中於8月2日至17日展開第二屆「西班牙走讀課程」，共有61名師生完成16天的國際走讀與主題學習，並在7天內徒步挑戰162公里，最終唱著校歌走進聖城聖地牙哥。圖／新竹市府提供

新竹市光武國中於8月2日至17日展開第二屆「西班牙走讀課程」，共有61名師生完成16天的國際走讀與主題學習，並在7天內徒步挑戰162公里，最終唱著校歌走進聖城聖地牙哥，為青春與學習寫下最深刻的一頁。光武國中校長黃信騰說，這不僅是一段徒步挑戰，更是一場完整的教育行動，期望孩子們能在課本之外以自己的眼睛觀察、雙腳體驗，從走讀中培養跨域整合與國際理解的能力。

代理市長邱臣遠表示，光武國中將朝聖走讀從單次活動升級為系統化課程，結合語言、文化、跨域與實作，正是「讓新竹的孩子，做世界的孩子」的最佳實踐。

教育處說明，光武國中自去年11月起便啟動行前課程與分站訓練，課程涵蓋語言學習、文史探索、SDGs 議題探討、生活自理與藝術速寫等面向，並進行多次實境模擬訓練，讓學生學會在挑戰中合作、在困難中堅持。

教育處指出，參與走讀的學生們，在西班牙的每一天，都是一次跨域的課程實踐。他們以任務式學習走訪布爾戈斯(Burgos)、雷昂(León)等歷史名城，從哥德式主教座堂到加利西亞的山區小鎮，每一段路程都是一堂鮮活的現地課。語言應用、歷史導覽、地方訪談、生態觀察與文化速寫，讓課本上的知識在真實情境中鮮明展現。

抵達聖地牙哥大廣場當晚，師長們更親手將遠方家長的親筆家書交到孩子手中，許多學生在完成挑戰後讀到字字叮嚀時，感動落淚，這份跨越時空的連結，成為旅程中最難忘的溫暖印記。

參與走讀的學生分享，剛開始走的時候感到相當疲累，一度想放棄，但在同學的陪伴與老師的鼓勵下，最終仍咬牙堅持完成。「當我真正走進聖城時，才發現自己比想像中更有力量。」另一位學生表示，原本以為這只是一次單純的旅行，但在過程中逐漸體會到，學會照顧自己、嘗試用英文與外國人交流、在隊伍中主動幫助他人，都是成長的重要養分，「這趟旅程會成為我一生難忘的學習經驗。」

新竹市光武國中展開第二屆「西班牙走讀課程」，共有61名師生完成16天的國際走讀與主題學習，並在7天內徒步挑戰162公里，一行人於清晨摸黑出發，走在朝聖之路上。圖／新竹市府提供
新竹市光武國中展開第二屆「西班牙走讀課程」，共有61名師生完成16天的國際走讀與主題學習，並在7天內徒步挑戰162公里，一行人於清晨摸黑出發，走在朝聖之路上。圖／新竹市府提供
新竹市光武國中於8月2日至17日展開第二屆「西班牙走讀課程」，共有61名師生完成16天的國際走讀與主題學習，並在7天內徒步挑戰162公里。圖／新竹市府提供
新竹市光武國中於8月2日至17日展開第二屆「西班牙走讀課程」，共有61名師生完成16天的國際走讀與主題學習，並在7天內徒步挑戰162公里。圖／新竹市府提供
新竹市光武國中於8月2日至17日展開第二屆「西班牙走讀課程」，共有61名師生完成16天的國際走讀與主題學習，並在7天內徒步挑戰162公里。圖／新竹市府提供
新竹市光武國中於8月2日至17日展開第二屆「西班牙走讀課程」，共有61名師生完成16天的國際走讀與主題學習，並在7天內徒步挑戰162公里。圖／新竹市府提供

