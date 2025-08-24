快訊

李在明外交首站選東京棄華府！專家：韓日破冰跟台灣有關 1情況是變數

誇張顏藝在台爆紅！京扇子職人大西里枝猝逝　享年35歲

雄中校長莊福泰表態挺核能 「盼一縣市一核電廠」

百年歌舞伎舞台化身台灣山林 雲門「定光」登上瀨戶內國際藝術祭

聯合報／ 記者陳宛茜／台北即時報導
雲門「定光」登上瀨戶內國際藝術祭，將百年歌舞伎舞台化身台灣山林。圖／瀨戶內藝術祭提供 攝影／Shintaro Miyawaki
雲門「定光」登上瀨戶內國際藝術祭，將百年歌舞伎舞台化身台灣山林。圖／瀨戶內藝術祭提供 攝影／Shintaro Miyawaki

昨晚，雲門舞集以藝術總監鄭宗龍的《定光》，首度登上日本最具指標性的國際藝術盛會「瀨戶內國際藝術祭」。暮色中，雲門舞者日本香川縣四國村博物館內擁有百年歷史的小豆島農村歌舞伎舞台，呼吸與聲音在木舞台與石階間迴盪，數百名觀眾屏息凝神，掌聲久久不歇。

位於四國村博物館的小豆島農村歌舞伎舞台建於江戶末期，是日本少數仍持續使用的傳統舞台。昔日不僅為表演場所，更承載祭祀、娛樂與訊息傳遞等功能，至今仍定期舉行在地歌舞伎演出。舞台依傳統工法建造，以當地木材搭建，中央設有直徑近五公尺的人工旋轉舞台，見證百年歲月。

由於《定光》包含大量踏地與拍地動作，雲門團隊在場勘時曾擔心古蹟保存。經與博物館人員討論，確認此舞台自江戶以來承載無數祭典與表演，結構堅固，足以支撐演出。昨夜，雲門舞者的踏地聲與蟲鳴鳥叫聲交織，彷彿將台灣的山林搬進瀨戶內海，與舞台的歷史、周遭的自然相互應答。

為了此次演出，小豆島農村歌舞伎舞台特別加設延伸台面，使舞作能更完整並與觀眾貼近。原本潔白極簡的《定光》舞台，在瀨戶內轉而與森林、石階與草木疊合成獨一無二的景觀。舞者的呼吸聲、踏地聲與蟲鳴鳥叫交織，使作品更貼近大地自然。

三年一度的瀨戶內國際藝術祭，今年迎來第六屆。瀨戶內海雖為日本最大內海，卻因現代化與人口外移而逐漸凋敝。藝術祭因此誕生，邀集世界各地藝術家以建築、裝置與表演連結土地與居民，讓群島重獲新生並聞名國際。雲門在2022年即獲邀參與，因另有國際巡演未能成行，今年終於實現。雲門團隊兩度走訪瀨戶內群島，最終與北川富朗共同選定四國村博物館，於農村歌舞伎舞台演出《定光》。

除《定光》演出外，雲門亦於藝術祭新開放的志度津田區域、被譽為「日本海濱百選」之一的「津田之松原」，呈現「舞作選粹」。在觀眾三面環繞的場域中，雲門舞者邀請日本民眾一同起舞，並選用改編自日本演歌的台語歌曲〈苦海女神龍〉與森進一的經典曲目，使觀眾體驗這份來自台灣的溫度與感動。

雲門「定光」登上瀨戶內國際藝術祭，將百年歌舞伎舞台化身台灣山林。圖／雲門舞集提供
雲門「定光」登上瀨戶內國際藝術祭，將百年歌舞伎舞台化身台灣山林。圖／雲門舞集提供

舞台 日本 博物館

延伸閱讀

莊凱勛挑戰費雲帆！粗獷男化身「行動費洛蒙」：我還是會談戀愛啊

猜地點抽好禮！ 新銳藝術家打造「雲朵兔AH!Q」快閃新北河濱　阿Q化身兔兔「這天」正式亮相

台中電競嘉年華開打！連辦7年首度移師台中車站

MLB／達比修化身「老鬼」6局僅被敲1安 教士復仇道奇並列國西王座

相關新聞

百年歌舞伎舞台化身台灣山林 雲門「定光」登上瀨戶內國際藝術祭

昨晚，雲門舞集以藝術總監鄭宗龍的《定光》，首度登上日本最具指標性的國際藝術盛會「瀨戶內國際藝術祭」。暮色中，雲門舞者日本...

影／苗栗CRC兒少行動提案發表會 鍾東錦：要珍惜並適應第八節課

苗栗縣政府今天在頭份市君樂飯店舉辦「未來領航、青年導航」兒少行動提案發表會，縣內30名高中職學生從規畫課程並經小組討論後...

苗栗學子通勤至新竹讀高中 客運不便、騎單車往返「險象環生」

苗栗縣政府舉辦CRC青年導航計畫，縣長鍾東錦上午在頭份君樂飯店聽取學生的提案，有學生針對縣內高中學子通勤到外縣市的困擾，...

基隆武崙國小「咖哩雞配肉骨茶」 南洋風獲全國午餐菜單午星獎

基隆市武崙國小營養師林淑清在今年全國學校午餐菜單中脫穎而出，她以東南亞風味為主軸，融合多元在地食材及健康均衡搭配，設計的...

桃園舊課桌椅 預計2年更新10萬套

桃園市國高中小課桌椅多達10萬套使用逾8年，不僅老舊桌面粗糙，長時間書寫也易手痠背痛，市長張善政昨宣布2年內編列1.5億...

大陸勢力入侵校園？社群驚見「建中共產黨」 校方：非學校社團

建國高中近日傳出有人透過「共產黨」名義活動，甚至還拓展到全台39校都有類似組織，引發熱議，雖然該團體經聲明與中國共產黨無...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。